So beurteilt Exil-Afghane Mohammed Didar die Lage in seinem Heimatland

Zur Person

Mohammed Didar und seine Frau Arefa sind seit ihrer Flucht in Sigmaringen geblieben. Die beiden Söhne haben studiert. Mohammed hat 15 Jahre auf den Sigmaringer Recyclinghöfen gearbeitet. Seit er Rennter ist hilf er seiner Frau in dem von ihr betriebenen Second-Hand-Laden in der Antonstraße. (chw)