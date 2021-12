SMV setzt positive Akzente im Schulalltag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn das Leben anstrengend ist, muss man positive Akzente setzen! Davon ist die Schülervertretung (SMV) des Hohenzollern-Gymnasiums Sigmaringen überzeugt. Sie traf sich in der Jugendherberge Sigmaringen zu ihrem jährlichen SMV-Tag. Ziel war es, die zahlreichen Veranstaltungen des Schuljahres zu planen und zu koordinieren, mit denen die SMV das Schulleben am HZG prägend mitgestaltet.

Nach der Begrüßung und der Einführung durch Vertrauenslehrer Christof Rapp und das Schülersprecher*innen-Team um Sanja Leven, Elisa Stihl und Henry Fehrenbacher wurde der Schülerrat in Arbeitsgruppen unterteilt. Jede Gruppe zeichnet für eine der SMV-Aktivitäten und Aktionen verantwortlich. Viele gute Ideen und Anregungen wurden in den unterschiedlichen Gruppen debattiert, eifrig wurden die Ideen zu Papier gebracht, um sie dem Schülerrat vorzustellen. In der großen Runde zeigten sich alle begeistert ob der geleisteten Arbeit. Ob Weihnachtspost, Adventsaktion oder (wenn möglich) Kinonacht und Tanzball: Die SMV plant vieles, was den Schüler*innen des Hohenzollern-Gymnasiums Sigmaringen Freude bereiten wird und dem Alltag einen positiven Akzent gibt.