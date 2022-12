Skyline begeistert das Publikum

Die Bigband Skyline aus Sigmaringen mit ihrem Bandleader Roland Brückl hat bei ihrem Weihnachtskonzert die Gäste in der gut besetzten Stadthalle erneut begeistern können. Mit weltbekannten Melodien im Bigband-Sound, vorwiegend aus den 40er- und 50er-Jahren, wurden die Zuhörer gekonnt in vorweihnachtliche Stimmung versetzt. Es war auch in diesem Jahr ein sehr abwechslungsreiches Programm mit Weihnachtliedern aus verschiedenen Ländern, deren Ursprung teilweise bis in das 16. Jahrhundert zurückreichte. Neben erstklassig arrangierten Instrumentaltiteln waren dabei auch wieder einige Gesangseinlagen zu hören. Diese Vielfältigkeit der Musikauswahl kam beim Publikum hervorragend an und es ist bereits angedacht, in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Kunst und Kultur, auch im kommenden Jahr wieder ein ähnliches Konzert zu veranstalten.