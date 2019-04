Skulptur in Sigmaringen ist Teil eines Großprojekts

Seit Kurzem fällt bestimmt manchem Spaziergänger auf, dass an der Josefskapelle eine neue Skulptur steht. Drahtig und abstrakt sieht sie aus. Ihr Name: Balug 2012.

Sie gehört zum vorübergehenden Projekt „Von Ort zu Ort“ des Ravensburger Künstlers Robert Schade, das bis Ende November ausgestellt ist. Insgesamt 60 Objekte stellt er an 40 Orten auf. Momentan werden die Skulpturen in fünf Landkreisen aufgebaut. Damit umfasst das Gebiet nahezu ganz Oberschwaben. Hintergrund des Projekts ist laut Künstler, „die geschichtliche, kulturelle, geografische und wirtschaftliche Bedeutung und Vielfalt im Oberland widerzuspiegeln“. Schade arbeitet mit massivem Vierkantstahl, mit dem er, wie er sagt, in den Raum zeichnet.

Neben der Josefskapelle gibt es einige weitere Standorte rund um Sigmaringen: am Kirchplatz in Beuron, an der Garlerie Wohlhüter in Leibertingen und an der Burgruine Falkenstein in Thiergarten. An verschiedenen Plätzen in Inzighofen finden sich drei der Skulpturen, am Schloss in Meßkirch sind es sogar fünf. Die offizielle Eröffnung des Projekts ist am Samstag, 25. Mai, um 12 Uhr auf dem Bussen in Offingen.