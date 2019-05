Skiclub Sigmaringen steht kurz vor der Auflösung

In der Jahreshauptversammlung des Skiclubs Sigmaringen im Gasthof Krone in Unterschmeien ist nach mehr als drei Stunden kein neuer Vorstand gefunden worden. Der vor mehr als 47 Jahren gegründete Skiclub ist daher in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, die in rund sechs Wochen stattfinden wird, aufzulösen. Es sei denn, es findet sich bis dahin ein handlungsfähiger neuer Vorstand, was jedoch aus derzeitiger Sicht nicht zu erwarten ist.

Nachdem Vorsitzender Sven Zaumseil die Beschlussfähigkeit festgestellt hatte, machte er recht schnell deutlich, dass der derzeitige Vorstand in dieser Konstellation nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stehen würde. Grund dafür sei hauptsächlich, dass zu wenig Engagement der Mitglieder im Verein zu spüren sei und man sich einfach nicht mehr auf ein funktionierendes Vereinsleben stützen könne. Beispielhaft wurden hier die angebotenen Skiausfahrten und die Wanderung nach Steibis genannt, bei denen die Resonanz „gleich null“ war, sagte Sven Zaumseil.

Mitglieder haben drei Optionen

Zur Zukunft des Vereins zeigte Zaumseil drei Möglichkeiten auf: Wenn sich ein neuer Vorstand zusammenfindet, könne man weitermachen. Als zweite Option stellte er die Möglichkeit einer Fusion mit dem Skiclub Kreenheinstetten vor, bei der bereits im Vorfeld erste Gespräche positiv verlaufen waren. Dritte Möglichkeit wäre die Auflösung des Skiclubs. Eine Arbeitsgruppe um Rudolf Höll und Stefan Kohler, die über mehrere Wochen versucht hatte einen handlungsfähigen Vorstand auf die Beine zu stellen, scheiterte ebenfalls am fehlenden Engagement der Vereinsmitglieder. Schließlich wurde auch noch die Fusion mit dem Skiclub Kreenheinstetten verworfen, da es hier in der Abstimmung nicht die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder gab. Somit blieb nur noch die Auflösung.

Dennoch gab es noch einige Ehrungen. So wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft Gerhard Lochmann, Ursula Lochmann, Silvia Mors, Ernst Pfister und Christine Pfister ausgezeichnet. Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Skiclub Sigmaringen erhielt Rudolf Höll seine Urkunde. Weitere zehn Mitglieder wurden für zehn Jahre geehrt, ihre Namen wurden verlesen.

Die Berichte des Sportwarts Alpin, Stefan Kohler, der für die Ausrichtung der Kreismeisterschaften und der Clubmeisterschaften verantwortlich zeichnete, als auch des Tourenwartes, Matthias Eisele, sowie des Lehrwartes, Silvia Mors, waren durchweg positiv, konnten aber die angespannte Stimmung und den Frust über die bevorstehende Auflösung nicht mehr wettmachen.

Der Bericht zur Kasse, ebenfalls durch Sven Zaumseil vorgetragen, wurde durch die Kassenprüfer mit einer einwandfreien und sauberen Kassenführung bestätigt.

Die Entlastung des Kassiers und des gesamten Vorstands wurden durch Herbert Birmele vorgenommen, der für seine 40-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde. Hierbei sagte Birmele enttäuscht: „So eine Versammlung habe ich in all den Jahren nicht erlebt. Bleibt abzuwarten, ob der Skiclub in sechs Wochen tatsächlich aufgelöst werden muss.“