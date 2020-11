Silke Helfrich spricht über das Commons-Institut am Beispiel der Solidarischen Landwirtschaft

Silke Helfrich ist Mitbegründerin des Commons-Instituts. Im Interview mit SZ-Mitarbeiter Rüdiger Sinn spricht sie darüber, wie Wirtschaft neu gedacht werden kann und dass die Solidarische Landwirtschaft ein Beispiel ist, an dem man sehen kann, wie Commons funktionieren.

Was bedeutet eigentlich „Commons“ genau, wie würden Sie das übersetzen?

Commons sind gemeinsam hergestellte, gepflegte und genutzte Dinge unterschiedlicher Art. Im Deutschen gibt es dafür das Wort Gemeingüter, was aber zu sehr auf die „Güter“ fokussiert. Es geht aber nicht nur um die Güter, sondern auch um uns. Darum, wie wir mit den Dingen umgehen, wo ich mit anderen Verantwortung für etwas übernehme. Daher verwenden wir auch im Deutschen das Wort Commons.

In Ihrem Buch „Frei, fair und lebendig - Die Macht der Commons“ heißt es im Vorwort, das Buch zeige sowohl Alternativen zum Kapitalismus als auch zum untergegangenen Staatssozialismus auf. Was läuft aus Ihrer Sicht beim Kapitalismus falsch?

Beim Kapitalismus steckt es schon im Begriff: Kapital wird zur Geisteshaltung. Alles wird auf Kapitalisierung ausgerichtet, alles muss sich rechnen: Unser Wirtschaften, unser Denken und sogar unser Fühlen. Eine solche Ideologie erzeugt immer wieder die gleichen Probleme: die Spaltung der Gesellschaft, die Erschöpfung der Menschen und die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen.

Hört sich dramatisch an, was können wir dem entgegnen?

Da gibt es zwei Punkte: Wir brauchen nicht nur Umverteilung, sondern eine gerechtere Vorverteilung von grundlegenden Dingen wie etwa Land, Wohnraum und Bildung. Und wir brauchen ein Wirtschaften, das die Interdependenz – also wechselseitige Abhängigkeiten untereinander – im Blick behält. Das würde die Ausbeutung von Naturreichtümern auf Kosten künftiger Generationen ebenso wenig akzeptieren wie die Absurdität, dass in Bulgarien ausgebildete Chirurginnen aufgrund der Arbeitsmarktlage in Deutschland operieren. Geradeso als gäbe es in Bulgarien keinen Bedarf an Chirurginnen. Es wäre ein Wirtschaften, das sich nicht nur auf die eigenen Bedürfnisse bezieht, sondern die Bedürfnisse der anderen mitdenkt.

Projekte und Initiativen, bei denen Menschen selbstbestimmt, eigenverantwortlich, aber gemeinsam etwas tun sind ein Gegenentwurf: Repair-Cafés, Car-Sharing-Initiativen, die Solidarischen Landwirtschaften oder Wohnprojekte. Was machen sie anders?

Sie überlegen sich, was sie wirklich wollen und was sie brauchen. Sie organisieren sich selbst und finden Möglichkeiten, Probleme zu lösen, die „den Markt“ nicht interessieren, wie etwa Dinge zu reparieren, statt neue zu kaufen und dabei gleichzeitig Wissen auszutauschen und Begegnungsräume herzustellen. Es geht nicht nur darum, ob effizient produziert wird. Es geht immer auch um sozialen Zusammenhalt, gelingende Beziehungen, Selbstwirksamkeit und Souveränität.

Können Sie das an einem konkreten Beispiel erklären?

Nehmen wir die Solidarische Landwirtschaft. Eine Besonderheit ist, dass sie das Produktionsrisiko gemeinsam tragen. Auch zum Beispiel in diesen Dürrejahren. Die Mitglieder erhalten am Anfang des Wirtschaftsjahres Einblick in die Produktionsplanung und erfahren genau, wie viel Geld gebraucht wird, um zum Beispiel, 50 Familien zu versorgen. Anschließend verpflichten sie sich, für ein Jahr einen monatlichen, selbstbestimmten Beitrag zu leisten. Das ist im Prinzip ein unerhörter Vorgang, denn auf diese Weise wird der Anbau von Lebensmitteln - saisonal, vielfältig und ökologisch - vorab finanziert, ohne dass die Menschen tatsächlich wissen, wie groß der Ernteanteil ist, den sie dann bekommen. Das bedeutet, die Gurke in der Gemüsekiste ist keine Ware mehr, sie hat keinen Preis. Wird wenig geerntet, wird das Wenige geteilt. Wird viel geerntet, wird viel geteilt. Diese Wirtschaftsweise ist solidarisch - den Bauern gegenüber, aber auch weniger zahlungskräftigen Mitgliedern gegenüber.

Viele Menschen stecken in Strukturen fest, die sie gar nicht daran denken lassen, sich zu engagieren. Haben Sie eine Idee, wie jeder Mensch schon morgen etwas ändern kann?

Es sind nicht nur die Strukturen, in denen wir feststecken, es ist auch unser Denken. Aber der Kopf ist bekanntlich rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann. Weg von der Wachstumsorientierung. Hin zu regenerativem Wirtschaften. Meistens haben die Menschen keine Zeit, weil sie in den alten Strukturen hängen. Also sollten sie ihre Stunden im „normalen Beruf“ reduzieren, wenn das möglich ist und sich Freiräume schaffen. Es gibt überall viel zu tun.