Sigmaringerin qualifiziert sich für Ironman auf Hawaii

Zwei Langstreckenathleten des ALZ Sigmaringen e.V. starteten am vergangenen Wochenende beim Ironman Irland in Cork. Wie der Verein in einer Pressemitteilung berichtet, entschieden sich Nadja Wachter und Torsten Deuter nach der erneuten Teilnahme an den Ironman-Weltmeisterschaften im Mai 2022 noch einen zweiten Saisonhöhepunkt anzugehen.

Ironman Irland sollte im Gegensatz zu dem wüstenähnlichen Klima während den Ironman-Weltmeisterschaften ein „kühles“ Rennen werden. Jedoch gab es laut Vereinsbericht auch in Irland ein Sommerhoch und 30 Grad waren in den Rennwoche auf dem Thermostat zu sehen.

Nadja Wachter ging trotz leichter Oberschenkelprobleme beim Rennen in europäischen Norden über die Langdistanz, bestehend aus 3,8 Kilometer Schwimmen, 185 Km Radfahren und einem abschließenden Marathonlauf über 42,195 Kilometer, unsicher in das Rennen. Trotzdem konnte sie sich bereits beim Schwimmen als zweite Gesamtfrau im Führungsfeld festsetzen, um im Anschluss sich über die sehr schlechten irischen Straßen mit Anstiegen bis zu 26 Prozent zu quälen. Auf den abschließenden Marathon begab sie sich als dritte Frau. Ab dort entbrannte ein spannender Kampf um das Podium.

Nadja Wachter wird Dritte in der Gesamtwertung

Ab Kilometer Zehn musste Wachter sich mit mehreren Athletinnen aus Amerika und Europa auseinandersetzen. Wobei sich diese immer wieder gegenseitig überholten und erst bei Kilometer 26 die erste Entscheidung fiel und die Sigmaringer Athletin die britische und US-amerikanischen Mitstreiterin abschütteln konnte.

Zwischenzeitlich wurde Wachter von der nun verbleibenden Französin attackiert, aber auch dieser Angriff blieb erfolglos und Wachter erreichte das Ziel als zweite in ihrer Altersklasse und dritte Frau in der Gesamtwertung. Dadurch qualifizierte sich die Sigmaringerin zum vierten Mal für die Ironman-Weltmeisterschaften, die dieses Jahr wieder auf Hawaii stattfinden.

Torsten Deuter begrenzte schon im Vorhinein, auf Grund großer Trainingsdefizite, seine Erwartungen. Stieg jedoch trotzdem unter den besten zwanzig aus dem Wasser und konnte sich auf den siebten Platz auf dem Triathlonrad nach vorne fahren. Dieser Aufholjagd musste er jedoch Tribut bezahlen und musste sich auf einer langandauernden Gehstrecke in das Ziel schleppen. Er beendete den Wettkampf als 25.