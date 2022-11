Sigmaringer Zoller-Hof-Wirt Franz Kernler ist tot

Franz Kernler, langjähriger Wirt der Brauerei-Gaststätte Zoller-Hof, ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 1. Dezember, um 13 Uhr in der Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Sigmaringen statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt im Anschluss im engen Familienkreis auf dem Friedhof in Scheer.

Franz Kernler hatte die Küche der altehrwürdigen Sigmaringer Gaststätte bis Ende 2018 zusammen mit seiner Frau Anne-Marie geleitet. Danach ging er in den Ruhestand – und auch die Gaststätte schloss ihre Türen.

Wehmut an erster Stelle

Im großen Abschiedsinterview mit der „Schwäbischen Zeitung“ Ende 2018 hatte er berichtet, dass ihm die gut besuchte Theke, „an der sich alle Schichten versammelten“, die meiste Freude bereitet habe. Dort habe es immer interessante Gespräche gegeben: „Als Wirt ist man oft Seelentröster, die Leute berichten einem von ihrem Kummer“, sagte er damals. Auf die Frage, mit welchem Gefühl er die Gaststätte schließe, sagte er kurz und prägnant: „Wehmut!“

Aktiv im Brunnenbergchor

Franz Kernler wurde 1952 in Hausen am Andelsbach geboren und wurde von 1966 bis 1969 im Sigmaringer „Bären“ zum Koch ausgebildet. Nach diversen Stationen quer durch Deutschland kam er zurück nach Sigmaringen und bewirtete im Zoller-Hof 19 Jahre lang. Kernler sang in seiner Freizeit im Brunnenbergchor und wirkte auch bei der Brunnenbergfasnet mit.

Die Wirtsfamilie Kernler, die oberhalb der Gaststätte wohnte, zog nach Scheer, wo sich Franz Kernler „Frau, Enkelkind, Hund und Garten“ widmen wollte. Am 20. November ist er verstorben.