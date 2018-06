Sigmaringer wollen Seniorengenossenschaft kopieren

Der Gründer der Riedlinger Seniorengenossenschaft, Josef Martin, stellt am Donnerstag, 21. Mai, um 18 Uhr im Sigmaringer Hoftheater das Konzept der erfolgreichen Genossenschaft vor. Ernst Reichelt, der schon verschiedene soziale Aktionen angeschoben hat, ist verschiedentlich von Senioren angesprochen worden, ob man eine solche Genossenschaft nicht auch für Sigmaringen gründen könne. Aus diesem Grund hat er den öffentlichen Vortrag von Martin organisiert. „Ich finde die Idee bestechend und glaube, dass man auf diesem Weg viel erreichen kann“, sagt Ernst Reichelt.

Die Riedlinger Genossenschaft existiert bereits seit 1991 und verfolgt den Zweck, mit gegenseitiger Hilfe den Senioren einen möglichst langen Verbleib in der gewohnten heimischen Umgebung zu ermöglichen. Besonders im ländlichen Raum, in dem die Infrastruktur wesentlich schlechter ausgebildet ist als in Ballungsgebieten, klaffen oft Versorgungslücken. Als Kernaufgaben sind Hilfen im Haushalt und rund ums Haus, Fahrdienste, Einkaufsunterstützung, Tageshilfe oder Beratung bei Problemen vorgesehen.

Verdienen oder ansparen

Wichtig ist, dass die Helfer auch einen Nutzen aus ihrer Arbeit ziehen, denn sie betreiben kein Hobby, sondern leisten wichtige Arbeit. Gedacht ist in erster Linie an rüstige Senioren, die über die Zeit und die Möglichkeiten verfügen (zum Beispiel Auto zu fahren), diesen Aufgaben nachzukommen. Sie erhalten eine Bezahlung, bei der keine Lohnnebenkosten entstehen. In Riedlingen arbeiten zurzeit rund 120 Personen.

Der Clou bei der Seniorengenossenschaft ist, dass die Mitarbeiter ihren Einsatz auch ansparen können und dann eine entsprechende Unterstützung erhalten, wenn sie selbst bedürftig sind. Das bedeutet, wer 100 Stunden gearbeitet hat, hat Anspruch auf 100 Stunden Hilfsleitungen. Diese angesparten Hilfsleistungen können auch übertragen werden. Da Stunden mit Stunden verrechnet werden entstehen bei einer späteren Nutzung keine Preissteigerungen. Allerdings bleibt der erwirtschaftete Gegenwert erhalten und kann auch eingelöst werden.

Es geht dabei nicht darum, professionelle Pflegedienste zu ersetzen, sondern die Genossenschaft will mit ihnen zusammenarbeiten und sie ergänzen. Dabei können Hilfsleistungen erbracht werden, die von Menschen mit geringer Rente sonst nicht finanziert werden können, da die Kassen solche Leistungen nicht übernehmen. Nicht für jede Hilfe braucht man eine qualifizierte Fachkraft, Wohnungsreinigung, Gartenpflege oder Besorgungen können auch ungelernte Menschen übernehmen.

Um die Gründung einer solchen Seniorengenossenschaft zu erörtern soll der Vortrag im Hoftheater ausführliche Informationen bieten sowie die Organisationsform erläutern. Zur Finanzierung der Genossenschaft können die Mitglieder mit Zuschüssen aus Sozialkassen rechnen, da ja damit auch die öffentlichen Hilfseinrichtungen entlastet werden.