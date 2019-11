Sigmaringer Weihnachtsmarkt: 1000 Tassen stehen schon bereit

Von Wolfgang Steinhübel

Ein 28-jähriger Mann hat am Dienstag vor dem Landgericht Ravensburg mit Selbstmord gedroht, sollte er verurteilt werden. Die Anklage wegen versuchten Mordes an einem Mithäftling sei nicht richtig und wenn das Gericht ihn verurteile, bringe er sich um. Die Tat sei ein Versehen gewesen.

Zuvor hatte Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl die Anklageschrift verlesen. Am 3. Januar 2019 habe der Angeklagte in einem Montagebetrieb in der JVA Ravensburg gearbeitet.