Sigmaringer Wäscheboutique „Inspiration“ schließt

Die Wäscheboutique „Inspiration“ in der ehemaligen Hofapotheke am Marktplatz schließt zum 31. August. „Ich sehe einfach keine andere Möglichkeit“, sagt Heike Greinacher, die das Geschäft seit mehr als vier Jahren leitet. „Ich kann von den Einnahmen des Ladens nicht mehr leben.“

Erst im Dezember 2016 war Greinacher mit ihrer Boutique von der Fürst-Wilhelm-Straße in die ehemalige Hofapotheke am Marktplatz gezogen. Mehr Kundenfrequenz hatte sie sich damals vom Umzug versprochen. Doch die blieb aus: „Die Umsätze reichen einfach nicht aus“, sagt Greinacher. Das liege auch daran, dass die Kosten gestiegen seien. Denn zur Miete für den Laden mit einer Verkaufsfläche von rund 90 Quadratmeter kommen nicht unbeträchtliche Heizkosten.

Dass sie den Laden nun aufgeben muss, fällt Heike Greinacher, die in dritter Generation Wäsche in Sigmaringen verkauft, schwer. „Damit geht schon ein Kapitel zu Ende“, sagt sie. „Schon meine Großmutter hat Wäsche verkauft. Ich bin damit aufgewachsen.“ Aber die Stadt habe sich in den vergangenen Jahren nunmal verändert. In der Innenstadt fehle zum Beispiel ein Sportgeschäft oder auch ein Geschäft für Haushaltswaren. „Wenn Familien morgens beim Frühstück zusammensitzen und überlegen, wohin die Shoppingtour heute gehen soll, ist Sigmaringen einfach nicht mehr so attraktiv“, sagt Greinacher.

Unternehmer kaufte denkmalgeschütztes Gebäude

Wie es mit den Verkaufsräumen weitergehen soll, steht derzeit noch nicht fest. Nachdem die Apotheke am Markt Anfang 2015 geschlossen hatte und die Eigentümerfamilie Richter das Haus zum Verkauf anbot, war das neben dem Rathaus gelegene Gebäude auch der Stadt zum Kauf angeboten worden. Die zeigte zunächst ein grundsätzliches Interesse, doch der Gemeinderat entschied sich schließlich gegen einen Kauf. Karl Single, ein Unternehmer, der mittlerweile in Costa Rica lebt, kaufte daraufhin das denkmalgeschützte Gebäude und renovierte es aufwändig.

Erste Besichtigungen

Jetzt heißt es aus dem Rathaus: „Der Auszug der Boutique ändert grundsätzlich nichts an der Einschätzung der Stadt. Es besteht nach wie vor keine Kaufabsicht.“ Ohnehin sei nicht bekannt, dass der Eigentümer verkaufen möchte. „Es ist aber zu hoffen, dass der Eigentümer für dieses sehr schön renovierte Gebäude schnell eine Nachnutzung im Einzelhandelsbereich findet. Herr Palacios-Tovar von der städtischen Wirtschaftsförderung leistet da gern Unterstützung“, teilt Heiko Gollmar im Namen der Stadt mit.

Ob es schon konkrete Interessenten gibt, ist derweil nicht klar. „Es haben sich aber schon ein paar Leute den Laden angeschaut“, sagt Boutique-Chefin Greinacher.