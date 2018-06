Sigmaringer wählen Bürgermeister am 1. Juli wählen

Die Bürgermeisterwahl in Sigmaringen wird am Sonntag, 1. Juli, stattfinden. Sollte es eine Stichwahl geben, wird diese zwei Wochen später, also am 15. Juli, angesetzt. Diese Termine hat der Gemeinderat am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Die Stelle wird Ende April landesweit ausgeschrieben. Stellt sich nur Bürgermeister Thomas Schärer zur Wahl, wird es keine öffentliche Bewerbervorstellung geben. Bei mehreren Bewerbern fände die Vorstellung am Dienstag, 19. Juni, in der Stadthalle statt. Die Bewerbungsfrist beginnt mit Veröffentlichung der Anzeige und endet am Montag, 4. Juni.