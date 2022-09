Sigmaringer Vesperkirche geht in die zweite Runde

Nach dem großen Erfolg der Premiere im letzten Jahr die evangelische Kirche im Frühjahr 2023 die Fortsetzung ihrer Vesperkirche. An insgesamt zwölf Tagen soll es zwischen dem 27. Februar und dem 10. März im Gemeindehaus in der Karlstraße kostenfreies Essen geben. Ebenso ist ein kulturelles Begleitprogramm geplant, heißt es in der Pressemitteilung.Gesucht werden aktuell ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Wer Lust uhat, bei der Ausgabe des Essens, beim Herrichten der Räume, bei der Begrüßung der Gäste oder bei einer der anderen Aufgaben rund um die Vesperkirche zu unterstützen, kann sich melden. Damit die Gemeinde die Vesperkirche auf die Beine stellen kann, braucht sie insgesamt etwa 50 bis 60 Mitarbeitende. Natürlich können die Ehrenamtlichen selbst entscheiden, wie oft sie im Einsatz sein wollen.