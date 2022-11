Sigmaringer verheimlicht Wildunfall bei Autoverkauf

Über die Tücken eines Autokaufs von privater Seite ist ein 19 Jahre alter Industriemechaniker aus Bayern gestolpert. Im vergangenen Februar hatte er einen BMW 2er Coupé für 20.000 Euro gekauft, den ein heute 26-jähriger Sigmaringer über eine Internetplattform zum Verkauf angeboten hatte. Seither hatte der 19-Jährige nur Ärger mit dem Auto. Jetzt trafen sich Käufer und Verkäufer vor dem Sigmaringer Amtsgericht wieder.

Die Abwicklung des Kaufs fand in Sigmaringen statt. Käufer und Verkäufer hatten sich schon im Vorfeld telefonisch auf die Zahlung von 20.000 Euro geeinigt, sagte der 19-Jährige. Mehrmals habe er den Sigmaringer gefragt, ob das Auto in der Vergangenheit unfallfrei gewesen sei, „denn ansonsten hätte ich es niemals gekauft“, sagte er. Ein Unfallwagen habe schließlich automatisch einen sehr viel geringeren Wiederverkaufswert.

Wildunfall mit 4000 Euro Schaden

Der Sigmaringer habe lediglich kleinere Steinschläge zugegeben, wie der Bayer anhand eines Chatverlaufs auf der Internetplattform nachweisen konnte. Die Krux an der Sache: Der Sigmaringer hatte rund zwei Jahre, bevor er das Auto im vergangenen Februar verkaufte, einen Wildunfall gehabt – mit annähernd 4000 Euro Schaden. Diesen Unfall hatte er nicht erwähnt. Auch im Kaufvertrag war davon keine Rede.

Der 19-jährige Käufer war einen Tag, nachdem er das Auto aus Sigmaringen abgeholt und die 20.000 Euro bereits überwiesen hatte, bei seinem Onkel, der sich mit Autos auskennt: „Dem ist dann leider schnell aufgefallen, dass etwas nicht stimmt“, sagte der Käufer. Der Onkel habe „etliche Mängel“ festgestellt. Daraufhin habe der Käufer den Sigmaringer angerufen und die Rückabwicklung des Kaufvertrags verlangt. Doch dieser habe das dann ignoriert – bis zum Wiedersehen im Gericht.

Direktüberweisung klappt nicht gut

Der Angeklagte sagte im Gericht, der Wildunfall sei für ihn „kein echter Unfall“ gewesen. Das Auto habe kaum Schaden genommen, die Reparaturkosten von fast 4000 Euro seien nur deshalb so hoch gewesen, weil die Werkstatt habe „richtig Kasse machen“ wollen. Außerdem sei er am Tag des Kaufs „nervös“ und „unruhig“ gewesen, weil die Direktüberweisung nicht so gut geklappt habe wie gewünscht. „Ich habe das Auto weggegeben, obwohl das Geld noch nicht einmal auf meinem Konto war“, sagte er.

Angeklagter muss 20.000 Euro zurücküberweisen

Der 19-Jährige hatte das Auto umgehend abgemeldet, es steht bei ihm seit neun Monaten unbewegt im Hof. Er wolle das Auto nicht behalten, auch nicht zu einem geringeren Kaufpreis, sagte er im Gericht. Der Angeklagte versuchte zwar noch, Entgegenkommen beim Preis zu signalisieren, doch letztlich vergebens. Staatsanwältin, Richterin und Verteidiger arbeiteten schließlich einen Vergleich aus, der die Interessen des Geschädigten voll berücksichtigte.

Bis zum 15. Dezember muss der Sigmaringer nun sowohl die 20.000 Euro zurücküberweisen als auch das Auto in Bayern abholen. Die Anwaltskosten, die der 19-Jährige in den vergangenen Monaten hatte, muss der Sigmaringer ebenfalls begleichen. Zudem wurde das Gerichtsverfahren gegen den 26-Jährigen nur unter einer Geldauflage in Höhe von 2000 Euro eingestellt.