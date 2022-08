Sigmaringer Unternehmer investiert Millionen in neues Projekt

Unternehmer Simon Wolf und sein Team planen ein neues Projekt in Sigmaringen. Im Gebäude, das in der Wachtelhau entstehen wird, soll der neue Firmensitz von der Wolf GmbH sein und noch mehr. Darüber spricht der 23-Jährige mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Mit dem Bau wolle er das Geld, das er durch die Corona-Teststation erwirtschaftet hat, in das Gesundheitssystem investieren. Das Grundstück habe Wolf bereits von der Stadt gekauft und will spätestens Ende des Jahres den Spatenstich machen.

Dem System mehr Sinnhaftigkeit geben

Das hat zum einen den Grund, dass die Fördergelder, die aus dem Entwicklung-für-ländlichen-Raum-Topf kommen, zeitnah eingesetzt werden sollten. Zum anderen wolle Wolf aber auch dem Gesundheitssystem wieder mehr Sinnhaftigkeit geben.

Das Gebäude beinhaltet daher nicht allein den Firmensitz, sondern noch weitere Bereiche, die für den 23-Jährigen und sein Team von Wichtigkeit sind, so Wolf. Dazu gehört auch der Bereich behindertengerechtes Wohnen. Eine Testwohnung soll aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, die Zuhause umgesetzt werden könnten.

Als Beispiel nennt Wolf einen Rollstuhl, der elektrisch betrieben werde und mit dem Rollladen vernetzt ist. Damit sei es machbar, dass der Rollstuhlnutzende per Knopfdruck die Rollläden runter- und wieder hochlasse. An diese Wohnung ist die Zentralwerkstatt angeschlossen, die durch ein Fenster auch sichtbar ist.

Ein erster Blick auf das geplante Projekt in der Wachtelhau. (Foto: Simon Wolf)

Wenn der Rollstuhl also gewartet wird, können die Eigentümer dennoch einen Blick darauf haben. Die Werkstatt sei für alle nötigen Arbeiten im Gesundheitssystem gedacht, die auch Pflegebetten umfasst. Hinzu komme eine Lagerfläche außerhalb des Gebäudes. Dadurch erhofft sich Wolf auch weiterhin, die notwendigen Materialien für den Sanitätsgebrauch sowie Betten und Beatmungsgeräte entsprechend unterzubringen.

Das schlage sich nicht nur in der Versorgungskette nieder, sondern auch im Preis, sagt der Unternehmer. Diese zentrale Lagerung umfasst etwa 900 Quadratmeter und biete daher Platz für essenzielle Dinge, die im Pflegebereich benötigt werden. Für den Kunden hieße das, dass sie weniger für das Produkt zahlen müssten, da es vorrätig sei und nicht erst gekauft werden muss, wenn die Preise nach oben gehen.

Hier sind die südliche und westliche Ansicht zu sehen. (Foto: Simon Wolf)

Ein weiterer Faktor für Wolf ist der Bildungsbereich. Damit meint er die Ausbildungsmaßnahmen in der Pflege. Im neuen Gebäude soll es Räume geben, die kameraüberwacht sind, um Pflegelernende bei einer Übung zu bewerten. Der Trainer könne so anhand der Aufnahmen die Szenarien durchsprechen und eine detailliertere Rückmeldung geben.

Weiterhin ist eine Großküche vorgesehen, die sowohl Schulen und Kitas als auch Senioren beliefert. „Wir kochen für die Einrichtung“, ist laut Wolf die Idee hinter der Küche. Zudem wollen er und das Team auf nachhaltige, regionale und saisonale Produkte setzen, betont Wolf.

Gemeinsam mit einem Großküchenplaner, der in Sigmaringen studiert hat, wird das Projekt verwirklicht. Hierfür erhielt Wolf auch die Förderung von 208 410 Euro, wie aus einer Meldung der Grünen-Abgeordneten Andrea Bogner-Unden hervorgeht.

Doch es gibt einen Haken: „Das Projekt gerät ins Stocken“, so Wolf. Der Grund dafür sei die Finanzierung – so fehlen dem Unternehmer noch Zahlungen der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Wolf gehe von Kosten in Höhe von 6,5 bis 7 Millionen Euro aus. Eigentlich sollte der Spatenstich bereits im Juli dieses Jahres erfolgen, nun hoffe er, dass es die nächsten Monate vorangeht.