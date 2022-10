Sigmaringer Unternehmer zählt zu den Top10 im Land

Soufyen Charni hat es in die Top Ten der erfolgreichsten Unternehmer in Baden-Württemberg geschafft. Der Sigmaringer Großgastronom ist am Dienstag in Stuttgart ausgezeichnet worden. Annähernd 600 Unternehmer hatten sich um den Landespreis für junge Firmen beworben.

Der 44-Jährige hat sich in Sigmaringen innerhalb von wenigen Jahren als Gastronom einen Namen gemacht. 2017 übernahm er das Bootshaus, indem er sich gegen zwei Mitbewerber durchsetzte. Sigmaringen - das war für ihn nicht die Liebe auf den ersten Blick. Seine damalige Restaurantleiterin habe auf der Rückfahrt geheult, weil sie sich nach den Bewerbungsgesprächen nicht wohlfühlte.

Kometenhafter Aufstieg

Wenige Jahre später hat Charni in Sigmaringen einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Das Bootshaus baute er zu einem florierenden Restaurant aus und vervielfachte die Umsätze. Im vergangenen Jahr eröffnete er Karls Hotel.

Projekt Nummer 3 folgte vor wenigen Wochen: das Bauwerk am Karlsplatz, das er zusammen mit der Brauerei Zoller-Hof aufzog.

Eigentlich wollte er Medizin studieren

Der gelernte Koch sagte bei der Preisverleihung: Gerne hätte er Medizin studiert. Aber dazu reichten die finanziellen Möglichkeiten nicht aus. „Mit der Kochlehre bekam ich viel schneller meinen weißen Kittel und konnte das gut verschmerzen.“

Schnell stieg er nach der Ausbildung und einigen beruflichen Stationen zum Betriebsleiter des Restaurants Pilgerhof in Uhldingen-Mühlhofen am Bodensee auf. Sein Ziel war jedoch ein anderes: „Ich wollte immer schon mein eigener Chef werden.“

100 Menschen arbeiten für Charni

Annähernd 100 Menschen gehören zwischenzeitlich zu Charnis Team. Nun gehe es darum, das Brauwerk in Sigmaringen dauerhaft zu etablieren, sagt der Gastronom über seine wichtigste Aufgabe. Sein großes Thema ist die Mitarbeiterführung: „Man muss ein guter Coach für seine Angestellten sein.“

Erfolgsfaktor Mitarbeiterführung

Wegen des Fachkräftemangels arbeitet Charni mit ausländischen Kochschulen zusammen und er ist bemüht, den Mitarbeiter neben Sprachkursen auch Wohnungen anzubieten. Ein Rundum-Sorglospaket, denn Charni weiß, dass seine Mitarbeiter der wichtigste Erfolgsfaktor sind.

Beim von der L-Bank ausgeschriebenen Landespreis schaffte es der gebürtige Tunesier in die Top Ten: Die mit 90.000 Euro dotierten drei ersten Preise gingen an die Karlsruher Firma Ineratec, die E-Fuels für Schiffe entwickelt, die Dorfkäserei Geifertshofen und das Inklusionsunternehmen Wasni.

Der gemeinsam von der Landesregierung und der L‑Bank ausgeschriebene Preis ehrt Persönlichkeiten, die in den vergangenen zehn Jahren ihr Unternehmen gegründet oder übernommen und es wirtschaftlich erfolgreich entwickelt haben.

Dabei rückt die Auszeichnung besonders die Leistungsstärke, Innovationskraft, Modernität und Kreativität junger, baden-württembergischer Unternehmer in den Mittelpunkt – aber auch deren soziales und ökologisches Engagement, wie die L-Bank mitteilt.