Sigmaringer Service-Clubs beschenken LEA Kinder

Kurz vor Heiligabend gab es für über hundert Kinder der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Sigmaringen eine ganz besondere Weihnachts-Überraschung: Den Besuch vom Weihnachtsmann.

Schon Wochen vorher wurden von den Sigmaringer Serviceclubs Old Table 162, Rotary und Rotaract über das örtliche Spielwarengeschäft Ziegler Weihnachtsgeschenke bestellt, die liebevoll und nach Alter der Kinder entsprechend als Weihnachtspäckchen dekoriert waren. Eine zusätzliche Überraschung waren die vom Lions Club gesponserten Kreativ-Tüten der Firma „einschönerort“ mit allerlei Bastelmaterial.

Am 23. Dezember dann war es soweit: Vor dem wunderschön geschmückten Christbaum im Infopoint der LEA wurden die schon gespannt wartenden Kinder vom Weihnachtsmann persönlich empfangen. Unterstützung erhielt er von den Vertretern der Clubs – Klaus Barking von Rotary und Rotaract Sigmaringen-Albstadt, Gerd Will von Old Table 162 Sigmaringen sowie Carsten Reinhard von „einschönerort“. Gemeinsam überreichten sie die Weihnachtspäckchen mitsamt einem leckeren Schokoladenweihnachtsmann und zauberten ein strahlendes Lächeln in die Gesichter der Flüchtlingskinder aus unterschiedlichsten Nationen.

Dank der großartigen Unterstützung und der guten Organisation und Vorbereitung durch das rührige Team des Alltagsbetreuers ORS konnte diese für alle Familien freudige Aktion realisiert werden.