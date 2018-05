Sigmaringer Schulen erhalten schnelles Internet und ein zentrales Rechenzentrum

Während sich vor wenigen Jahren in der Schule das Arbeiten am Rechner noch auf den Computerraum beschränkte, sieht das Kultusministerium im Bildungsplan vor, dass es künftig in jedem Klassenzimmer die nötigen Voraussetzungen geben soll, um im Unterricht digitale Medien nutzen zu können. Weil damit auch größere IT-Anforderungen auf die Schulen zukommen, wird die Anzahl an Server, Clients (eine Anwendung, die mit dem Server kommuniziert) und Software deutlich zunehmen. So sollen beispielsweise in jedem Klassenzimmer Beamer-Anschlüsse und WLAN eingerichtet werden. Der Gemeinderat Sigmaringen hat sich deshalb am Mittwoch dafür ausgesprochen, alle Schulen, die unter städtischer Trägerschaft stehen, an ein zentrales Schul-Rechenzentrum anzubinden, um Kapazität für die nötige IT-Infrastruktur zu schaffen. Für die Betreuung des Schulrechenzentrums wird die Stadt auch 1,5 neue Stellen schaffen. Zudem sollen alle städtischen Schulen schnelles Internet via Glasfaserkabel erhalten.

Bislang haben Fachlehrer die Schul-IT in eigener Regie betreut, heißt es in der Sitzungsvorlage der Stadt. Durch die zunehmende Komplexität sei das künftig schwierig, zumal kleinere Grundschulen schon jetzt keine Fachlehrer dafür zur Verfügung hätten. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass der Schulträger, in diesem Fall die Stadt, die notwendigen Aufgaben übernehmen. Betroffen sind das Hohenzollern Gymnasium, die Theodor-Heuss-Realschule, die Bilharzschule, die Geschwister-Scholl-Schule, die Luise-Leininger-Schule und die Grundschule Laiz mit insgesamt 1800 Schülern.

„Fachlehrer sind zunehmend überfordert mit der Pflege der Serversysteme“, sagte Markus Mann, Leiter der Informations- und Kommunikationstechnik der Stadt. Deswegen müssten Schulen externe Dienstleister zum Tagessatz von 850 Euro beauftragen, um die Technik zu warten. Die Stadtverwaltung kam zum Entschluss, dass es günstiger und unkomplizierter wäre, die Schulserver in einem Rechenzentrum zu bündeln und dafür neues Personal einzustellen, welches auch schneller reagieren kann. Zudem entstehen durch die Bündelung Synergieeffekte. Die Stadt verfügt bereits über klimatisierte, gesicherte Serverräume. Auf dem zweigeteilten städtischen Server könnten laut Mann sogenannte virtuelle Schulserver untergebracht werden, die günstiger seien, als Hardware-Server. „Derzeit benötigt es fünf Hardwareserver um die vom Ministerium vorgegebene Musterlösung an einer Schule abzubilden“, so Mann. Dadurch könnte auch die Verfügbarkeit erhöht werden: Wenn einer der zwei städtischen Server ausfalle, könne der andere weiterlaufen.

Die Hardware für das Rechenzentrum soll gemietet werden, die Mietkosten betragen 55 000 Euro pro Jahr und sind im Haushalt berücksichtigt.

Gerhard Stumpp (Grüne) wollte wissen, ob für die Verlegung von Glasfaserkabeln an Schulen die Straßen aufgerissen werden müssten. „Wenn dort noch keine Lehrrohre vorhanden sind, ja“, antwortete der Erste Beigeordnete Bernt Aßfalg.