Sigmaringer Schule setzt Unterricht bis Freitag aus

In der Fidelisschule, einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum für geistige Entwicklung in Sigmaringen, ist ein Schüler mit dem Coronavirus infiziert, das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervor. Der Landkreis als Schulträger hat daher auf Anraten des Gesundheitsamts gemeinsam mit der Schulleitung und dem Staatlichen Schulamt beschlossen, den Unterricht bis Freitag auszusetzen. Die Schule war als sonderpädagogische Einrichtung bislang durchgängig auch in den letzten Monaten in Betrieb, heißt es in den Schreiben.

In die Fidelisschule gehen über 90 Kinder mit geistiger Behinderung. Die Hygienevorschriften des Kultusministeriums wurden und werden dort laut der Mitteilung konsequent umgesetzt, allerdings fällt das Abstandhalten bei dieser Schulart schwer und einige Schülerinnen und Schüler gelten als besonders vulnerabel.

Die Schulverantwortlichen haben daher auf Empfehlung des Gesundheitsamts beschlossen, den Unterricht bis Freitag auszusetzen. Am Mittwoch wurde allen Kindern, Lehrkräften und dem sonstigen Schulpersonal ein Test durch das Gesundheitsamt angeboten. Das infizierte Kind und die 31 engen Kontaktpersonen sind bereits in Quarantäne. Über das weitere Vorgehen entscheiden die Beteiligten, wenn die Testergebnisse der Abstrichaktion am Mittwoch mit rund 130 Personen vorliegen.