Sigmaringer Schlossgespenster gehen in den Winterschlaf

Die Gespenster vom Schloss Sigmaringen zeigen sich laut Pressemeldung am Sonntag, 15. November, zum letzten Mal den Besuchern des Abenteuer-Gottesdienstes. Dann heißt es Abschied nehmen vom kleinen Pustekuchen und seiner Familie.

Bei der Gespensterfamilie ging es während der sieben Familiengottesdienste dieser Staffel nicht weniger turbulent zu, als bei Josef und seinen Brüdern, von denen der Schlosskastellan jeweils eine erklärende Geschichte parat hatte. Den Themen „Neid“, „sich allein fühlen“ oder „ungerecht behandelt werden“ stellten sich die Kinder in den Kleingruppen ebenso wie der Frage nach „persönlichen Talenten“ und dem „Vertrauen auf Gott in schwierigen Situationen des Lebens“.

In der letzten Abenteuerkirche dieser Staffel sind alle Mitfeiernden eingeladen, die Versöhnung zwischen Josef und seinen Brüdern mitzuerleben. Anstelle der Rollenspielkinder werden alle Gottesdienstbesucher das Happy End als Bildformat per Beamer miterleben. Das Abenteuer Kirche beginnt um 11 Uhr. Da momentan weder die Spielstraße noch die Kleingruppen angeboten werden, bekommen alle Kinder ein „Kleingruppentütchen to go“ mit nach Hause. Im Januar wird es ein Wiedersehen mit der Abenteuerkirche geben, heißt es in der Mitteilung weiter. Reservierungen für den Staffelstart im Januar sind möglich.