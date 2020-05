Sigmaringer Rathaus öffnet wieder für Kunden

Das Sigmaringer Rathaus ist ab Dienstag, 2. Juni, wieder für Kunden geöffnet. Das teilt die Pressestelle der Stadt in einer Meldung mit. Damit können Rathausbesuche auch wieder ohne vorherige Terminvereinbarungen erfolgen. Die Hygienevorschriften wie das Tragen eines Mundschutzes und das Einhalten eines Mindestabstands sind weiterhin verpflichtend. Die Stadtverwaltung bittet im eigenen Interesse um gegenseitige Rücksichtnahme. Für das Bürgerbüro gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten von Montag bis Freitag 8.30 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 8.30 bis 12 Uhr.

Vor dem Hintergrund des Starts der Tourismussaison am 29. Mai öffnet die Tourist-Information bereits am Donnerstag, 28. Mai. Es gelten die Sommeröffnungszeiten von Montag bis Freitag, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 13 Uhr.

Für den Besuch der Tourist-Info gelten folgende gesonderte Hygieneregelungen: Maximal 3 Besucher dürfen sich zeitgleich in den Räumlichkeiten der Tourist-Information aufhalten. Pro Familie sollte möglichst nur eine Person die Tourist-Info betreten. Der Aufenthalt sollte so lange wie nötig und so kurz wie möglich sein. Außerdem bietet die Tourist-Information für Risikogruppen und Kunden, die einen direkten Kontakt vermeiden möchten, weiterhin den kostenfreien Versand von Informationsmaterial sowie telefonische Beratung zu den Öffnungszeiten an.