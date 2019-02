Sigmaringer Narren stürmen die Redaktion

Schock: Die Räamasänger bleiben dem närrischen Treiben am „Auseligen“ der Zeitungsredaktion fern. Man munkelt, sie sind gar nicht in der Stadt. Zeitungsinternen Quellen zufolge wurden sie am Morgen an der Regiobus-Haltestelle gesichtet. Sie sollen nach Konstanz und Überlingen geflüchtet sein. Dafür lassen sich altbekannte und auch neue Formationen zum bunten Treiben bei der „Schwäbischen Zeitung“ blicken.

Auftakt macht die „Bilharz Kapell’“, bestehend aus rund 20 Lehrern des Kollegiums der Bilharzschule. Gegenstand der kreativen Lieder ist die neue Schulleiterin: „Susanne Seßler isch jetzt hier, schwingt den Taktstock frisch und frei“, heißt es in einer Strophe. Oder: „Oh Susanna, es isch jetzt wirklich wahr, et bloß für a Jahr...“, drücken die Lehrer ihre Hoffnung aus, die neue Chefin möge dauerhaft bleiben. Auch die „Schwäbische Zeitung“ und Redaktionsleiter Michael Hescheler werden besungen: „Atemlos schreibt er los, Satz für Satz“, loben sie die Schnelligkeit der Lokalzeitung.

Die „Diversos“ sind neu und preisen die Vielfalt

Eine neue Gruppe lässt sich blicken: Die „Diversos“ sind die musikalische Antwort auf Frauen, Männer und „Es“, das dritte Geschlecht. Sie beweisen sich auch im Trötenkanon. Und attestieren den Mitarbeitern der Zeitung Bewegungslegasthenie.

Auch die Bräutlingsgesellen des Vetter Guser kommen erstmals in die Redaktion und lassen sich ihre Missstimmung ob der vorangegangenen, in der Zeitung ausgetragenen Debatte, ob auch Frauen auf die Stange dürfen, nicht anmerken. Mit Trommeln und Pfeifen sorgen sie für rhythmische Ekstase und übernehmen sogar kurzzeitig das Zepter an der Nachrichtenzentrale, neudeutsch „Newsdesk“.

Bilharz-Harmonists holen zum Rundumschlag aus

Die Bilharz-Harmonists begeistern wieder mit stimmigen Harmonien und höchst kreativen Liedtexten, die sich auch, aber nicht nur der Lokalpolitik widmen. So gibt die Abwahl des ehemaligen Bürgermeister Thomas Schärer ebenso Anlass zum Singen wie die Pläne um ein neues Hotel für Sigmaringen oder die Farbgebung des neuen Freibads: „Ob Magenta oder Grün, das Freibad wird wirklich schön.“ „Ein Schiebedach macht’s Freibad gleich zum Hallenbad“, fordern die vier Frackträger. Auch mit der Genderthematik in der Zunft befassen sich die vier Herren: „Frauen wolled n’auf auf’d Stang, Hartwig wird’s glei’ Angst und bang. Lass die Stange senkrecht sein, dann finden’s alle Männer fein.“ Dass der Brauereichef Ralf Rakel den Wein des Bürgermeisters beim Neujahrsempfang ablehnte, gibt natürlich auch genügend Stoff für ein ganzes Lied. Das fünfjährige Jubiläum feiern die „Konfettis“, eine zehnköpfige Damen-Band im Farbspektrum des Regenbogens, das sich ganz dem deutschen Schlager verschrieben hat. Frauenpower von Gelb bis Lila, wer glaubt, dass nur Synästhetiker Töne sehen können, kennt die bunte Truppe nicht.

Abschluss macht das Semerenger Duranander, das sich den Lokalpatriotismus auf die Fahne geschrieben hat: Die pelztragenden Zigeuner besingen die Schönheit Sigmaringens und finden: „Wie ka’ ma bloß“ woanders herkommen? Und sie rufen Männer zum häuslichen Befreiungsschlag auf: „Schmeiß’ deine Frau zum Fenster hinaus. Ist die dann weg, wirst du schon sehen, dein Leben wird traumhaft und schön.“

Auch sie greifen die Renovierung des Freibads auf und fordern: „Mir leitet d’Donau um – noch kommt Wasser nauf. Statt Karlsplatz jetzt Karlsbad.“ Erwähnenswert: das Duranander und Konditorin Jutta stiftet der Redaktion sogar eine Konfetti-Torte.