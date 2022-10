Nachhaltigkeitsforum: Nichts essen ist auch keine Alternative

Das Forum Nachhaltigkeit geht jeden an: Dies ist bei der Gesprächsrunde am Mittwochabend in der Kreuzkirche deutlich geworden. Thema der zweiten Folge des Forums: Wie ernähren wir uns in Zukunft nachhaltiger?

Sich nicht mehr zu ernähren ist keine Alternative, obwohl diese provokante These von einem Zuschauer vertreten wurde. Doch die Sigmaringer Hochschulprofessorin für Ernährung- und Lebensmittelwissenschaften stellte den 115 Zuhörern Faustregeln vor, die den Weg hin zu einer nachhaltigeren Ernährung weisen.

Ökobilanz ist verheerend

Gertrud Winklers wichtigste Regel: Den Verzehr von tierischen Lebensmitteln reduzieren – und zwar deutlich. Die Studiendekanin stellte ein Schaubild aus einer Schweizer Ernährungszeitschrift vor, die die Ökobilanz von Lebensmitteln veranschaulicht. Egal ob Fleisch-, Milchprodukte, Eier oder Tofu – die Ökobilanz ist aufgrund der Emissionen bei der Erzeugung verheerend.

Christoph Hiller vom gleichnamigen Edekamarkt in Frickingen sagte dazu später in der Diskussion: „Bei uns liegen keine Fleischberge, die suggerieren, dass das Fleisch nichts wert ist. Das wollen wir nicht und der nachhaltig orientierte Kunde auch nicht.“

Nur das Notwendige einkaufen, weniger wegwerfen, nur das essen, was man zum Sattwerden braucht, sind weitere Faustregeln der Ernährungswissenschaftlerin. Wer in einem Hofladen einkaufe, den Weg dorthin aber mit dem SUV zurücklege, der verhalte sich falsch.

Unterschied zwischen Kraftfutter und Weide

Nach dem Impulsreferat Winklers formierte sich in der Kreuzkirche ein Podium bestehend aus Landwirt Lothar Braun-Keller, Studentin Fenja Gohl, Ann-Kathrin Harter von Brot für die Welt und Christoph Hiller von Edeka. Moderator Michael Hescheler von der „Schwäbischen Zeitung“ stellte Hillers Lebensmittelmarkt als „Musterknaben“ unter den Edeka-Filialen vor. „Wir versuchen durch Anreize, die Kunden zum Beispiel auf Bio-Produkte zu lenken. Diese machen inzwischen knapp 50 Prozent unseres Umsatzes aus.“

Der Leibertinger Landwirt Lothar Braun-Keller schilderte die schwierigen Verhandlungen mit Edeka über die Preise für Rindfleisch, die am Ende für beide Seiten zum Erfolg geführt hätten. Der Landwirt warnt davor, den Fleischkonsum generell zu verteufeln. Es mache einen Unterschied, ob Rinder mit Kraftfutter hochgezüchtet werden oder sie sich auf der Weide von Gras ernährten.

Weniger Preisspanne zwischen öko und konventionell

Braun-Keller unterstützt die Bewegung der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi), „weil die Menschen dort in direkten Kontakt mit der Landwirtschaft kommen. Sie lernen, dass Lebensmittel nicht vom Himmel fallen, dass es Risiken gibt. Die Konsumenten können mitbestimmen, was angebaut wird und wie, aber sie tragen eben auch Verantwortung und zahlen auch bei Ernteausfällen den vereinbarten Betrag“.

Zudem verwies der Landwirt auf die derzeit konstanten, sogar leicht fallenden Preise des Ökolandbaus. „Sie gleichen sich denen von konventionell erzeugten Produkten an.“ Diese Einschätzung Braun-Kellers teilten Christoph Hiller und die Gertrud Winkler.

Unterstützung für Kleinbauern

Weniger Geld zu haben, bedeute nicht zwangsläufig, dass man minderwertige Lebensmittel kaufen müsse, sagte Studentin Fenja Gohl: „Wenn man wenig Geld hat, ist es immer eine Gratwanderung – kann man sich Bio leisten oder nicht? Es ist wichtig, sich bewusst zu ernähren – man braucht weniger, wenn man sich Zeit nimmt und bewusst und langsamer isst.“

Den Blick auf den Weltmarkt lenkte Ann-Kathrin Hartter von Brot für die Welt: „Die Menschen und Erzeuger im globalen Süden leben viel mehr von der Hand in den Mund als wir. Da macht es einen großen Unterschied, ob sie zwei oder fünf Euro für ihr Produkt bekommen.“ Brot für die Welt wolle die Kleinbauern fördern, die Organisation ist davon überzeugt, dass auf diese Weise eine nachhaltigere Lebensmittelproduktion erfolgen kann.

Das Nachhaltigkeitsforum wird am 10. Mai 2023 fortgesetzt: Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen und die evangelische Kirchengemeinde werden sich in der dritten Folge der Reihe mit nachhaltiger Kleidung auseinandersetzen.