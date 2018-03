Sigmaringer Musikschule kooperiert mit dem Lize

Seit diesem Schuljahr kooperieren die Sigmaringer Musikschule und die Liebfrauenschule in einer neuartigen Form des Musikunterrichts – der Bläserklasse. Hier haben Schüler der 5. und 6. Klasse die Möglichkeit, im Rahmen des regulären Musikunterrichts an der Liebfrauenschule ein Blasinstrument zu erlernen. Neben dem einmal wöchentlichen Instrumentalunterricht durch Pädagogen der Musikschule erhalten die Schüler zusätzlich Orchesterunterricht in der Bläserklasse beim Fachlehrer des Lize.

14 Schüler hatten sich in der in diesem Schuljahr startenden Klassenstufe 5 für das Pilotprojekt angemeldet, aber nur zwei davon wussten bereits zu diesem Zeitpunkt, welches Blasinstrument sie erlernen wollten. Nach einer mehrwöchigen Kennlernphase konnten die Schüler das eine oder andere Instrument in Form eines „Instrumentenkarussells“ in Händen halten und ausprobieren.

Nach den Herbstferien stand dann die Zusammenstellung der Bläserklasse fest: eine Trompete, vier Querflöten, vier Saxophone, viermal tiefes Blech und eine Klarinette. Gerade diese erste Ausprobierphase ist in den Augen der Musiklehrer ein Schlüssel zum Erfolg: Denn ein passendes und lieb gewonnenes Instrument, dass übrigens von der Schule ausgeliehen werden kann, beschere den Schülern einen gehörigen Motivationsschub.

Beginn mit der 5. Klasse

„Der Einstieg in der 5. Klasse ist ideal für ein Blasinstrument. Hier ist der Lernfortschritt besonders hoch, weil man sich in einem Alter befindet, wo man sich bewusster für ein Instrument entscheidet“, so Ilja von Grünigen (Trompete) und Reinfried Wagner-Hartl (Saxofon, Klarinette) einmütig. Die anderen beteiligten Musikschullehrer Regina Maucher (Querflöte) und Petro Hinterschuster (tiefes Blech) zeigen sich ebenfalls von den Lernfortschritten ihrer Schüler überzeugt. Auch aus der Perspektive der allgemeinbildenden Schule macht diese Kooperation Sinn.

Michael Eisele, Musiklehrer der Liebfrauenschule und Initiator der Bläserklasse, hält diese für einen „modernen und effektiven Musikunterricht“. Gerade das aktive Musizieren mache die Lerninhalte verständlicher und den Sinn des Lernens klarer, denn „nahezu alle in den Lehrplänen fixierten Inhalte werden in unmittelbares praktisches Tun umgesetzt“, so Eisele. „Ich genieße die große Motivation der Schüler und ihren Drang, immer Neues zu lernen“.

Gerade die Schülerreaktionen geben dem hoch gesteckten Ziel des Projektes Recht: „Jeder ist wichtig, wenn wir zusammen spielen und das Ergebnis schön klingen soll“, bringt eine Schülerin die Besonderheit der Bläserklasse auf den Punkt. Die Rücksichtnahme aufeinander, die Erfolgserlebnisse über reguläre Schulnoten hinaus sowie die Erfahrung, ein wichtiger Teil eines Ganzen zu sein, macht die Bläserklasse zu einem Unterricht mit Mehrwert.