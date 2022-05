Sigmaringer Musikschule bekommt einen neuen Leiter

Wolfgang Gebhart wird zum Schuljahresbeginn im September 2022 neuer Leiter der Städtischen Musikschule Sigmaringen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Er tritt damit die Nachfolge von Ellen Valerius an, die im April 2022 die Leitung des Amts Familie und Bildung bei der Stadt Sigmaringen übernahm.

Nach seinem Musikstudium mit Hauptfach Klarinette besuchte der 39-Jährige die Hochschule für Musik in Trossingen und die Manhattan School of Music in New York City. Bereits von 2009 bis 2018 war er als Lehrkraft für die Städtische Musikschule Sigmaringen tätig, bevor er Zweigstellenleiter an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu und zuletzt Schulleiter der Musikschule Erbach wurde.

„Mit Wolfgang Gebhart gewinnen wir einen passionierten und zugleich in Verwaltung und Führung erfahrenen Musikspezialisten, der die Stadt Sigmaringen und ihre Gepflogenheiten bereits wie die eigene Westentasche kennt. Ich bin überzeugt, dass er die herausragende Arbeit von Ellen Valerius fortführt und unsere Musikschule um neue Ideen und innovative Ansätze bereichert“, freut sich Bürgermeister Marcus Ehm auf die künftige Zusammenarbeit.