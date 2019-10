Sigmaringer Modeschüler präsentieren sich in Leipzig

Dreizehn junge Designer der Modefachschule Sigmaringen haben ihre Kollektionen bei Fashionshows der Designers Open in Leipzig präsentiert. Die neuen Talente beweisen, dass Mode verantwortungsvoll buchstabiert werden kann. Dieses Thema haben sich auch die Designer aus der Hohenzollernstadt vorgenommen.

Mode hat es in Zeiten wie diesen nicht leicht: Nicht selten steht sie gemeinsam mit der Politik am Pranger, wenn es um Themen wie etwa Umweltschutz oder mangelnde soziale Verantwortung geht. „Fast Fashion“ – günstig produzierte und nicht auf Langlebigkeit ausgelegte Mode – ist zum Problem geworden. Eines, das auch den diesjährigen Absolventen der bereits über 100 Jahre alten Modefachschule Sigmaringen bewusst ist. Und dem sie sich mit ihren selbstentworfenen und -genähten Abschlusskollektionen unter dem Motto „Culture Club“ mutig stellten.

Designer beschäftigen sich mit Themen hinter der Mode

Dreizehn ausgewählte Designer aus diesem Jahrgang der Modefachschule Sigmaringen werden auch bei den Designers’ Open 2019 im Oktober präsent sein und in einer Fashionshow nicht nur schön Anzusehendes präsentieren, sondern in ihren Arbeiten auch die Fragen reflektieren, denen sich Mode heute stellen muss. Die Newcomer zeigen eindeutig, wohin der Trend weist: zu kultureller Vielfalt und anspruchsvoller nachhaltiger Mode. Die Outfits, die präsentiert werden, sind Ausdruck einer gesellschaftskritischen, verantwortungsvollen Modewelt.

Auswirkungen des Kapitalismus in Form von Kleidung

Die Modedesignerin Anja Wanninger etwa – aktuell Teilnehmerin der Maßschneidermeisterklasse an der Modefachschule Sigmaringen – weist in ihrer Streetstyle-Kollektion „Work“ auf die Auswirkungen des Kapitalismus auf das Nomadenvolk der kenianischen Massai hin, dem neue Lebens- und Arbeitsbedingungen aufgezwungen werden. Für ihre Outfits verwendet Wanninger hauptsächlich Stoffe aus nachhaltiger Produktion.

Auch die Modedesignerin Sophie Römer thematisiert in ihrer Kollektion „Yoruba on the Rocks“ das bestialische Konsumverhalten, das die Erde als Eigentum sieht und sie ausschlachtet. Mit ihren Outfits aus Restposten und Stoffen aus fairer Produktion setzt sie ein farbenfrohes Gegenbild zu einer Mensch und Umwelt ausbeutenden Fast Fashion.

Die weit fallenden Tüll-Kreationen aus der Kollektion „Dos Mil“ von Designerin Hannah Isabo reflektieren die Kluft zwischen der armen und der reichen Bevölkerung Mexicos, die sie allein durch das Bewusstsein für Traditionen – und damit die Tracht – überwunden sieht. Isabo erhielt, wie auch die Designers-Open-Fashionshow-Teilnehmer Celine Walentwoski mit ihrer Kollektion „+/ - degrees“ und Tobias Rauch mit seiner Kollektion „Hyperistic“ den diesjährigen Designpreis der Modefachschule Sigmaringen. Alle drei Kollektionen stehen für exzellente Verarbeitung und sind auch damit ein Zeichen für verantwortungsvolle, langlebige Mode, für „Slow Fashion“.