Sigmaringer missbraucht beim Zubettbringen etliche Male die eigenen Kinder

Weil er seine beiden eigenen Kinder über Jahre hinweg beim Zubettbringen sexuell missbraucht hat, ist ein Sigmaringer am Montag zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Richterin Kristina Selig glaubte der Tochter und dem Sohn des Mannes, dass dieser die Kinder etliche Male im Genitalbereich berührt und gestreichelt hatte. Eine Gefängnisstrafe verhängte sie trotzdem nicht.

Angeklagter bestreitet die Vorwürfe

Bereits vor einer Woche hatte sich der Sigmaringer als Angeklagter in dieser Sache vor Gericht verantworten müssen. Dabei stritt er die Vorwürfe ab. „Ich liebe meine Kinder“, sagte er. „Es liegt mir fern, so etwas Ekelhaftes zu machen.“

Weil das Mädchen und der Junge Angst gehabt hätten, alleine zu schlafen, hätten sie aber häufig gemeinsam mit ihm im Ehebett übernachtet. Von seiner Frau ist der Mann inzwischen geschieden. Zu seinen Kindern hat er seit zwei Jahren keinen Kontakt mehr.

Gericht spielt Aussagen auf Video ab

Die Aussagen der beiden waren vor einigen Monaten auf Video aufgezeichnet und am ersten Verhandlungstag abgespielt worden. Der Vater habe zum Einschlafen immer wieder die Hand auf den Penis des Jungen gelegt und auch Bewegungen durchgeführt, sagte der Sohn. „Manchmal hat er danach auch an seinen Händen gerochen.“ Und die Tochter sagte: „Ich habe mir lange selbst die Schuld dafür gegeben, dass ich mich mit der Hand meines Vaters in meiner Hose unwohl gefühlt habe.“

Erst fünf Jahre, nachdem die Taten ein Ende gefunden hatten, suchte der Junge das Gespräch mit seiner Mutter: Er fragte sie, welche Berührungen am eigenen Körper eigentlich zulässig sind.

Zunächst habe sie gedacht, es gehe dabei um einen Klassenkameraden, sagte die Frau vor Gericht. Dann aber hätten Sohn und Tochter den eigenen Vater als Täter genannt. Nachdem sich Mutter und Kinder beraten ließen, entschlossen sie sich zu einer Anzeige.

Gericht schließt die Öffentlichkeit aus

Am zweiten Verhandlungstag am Montag sagten der Junge und das Mädchen auch persönlich vor Gericht aus – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung wurden ebenfalls hinter verschlossenen Türen gehalten. Zur Urteilsverkündung wurde die Öffentlichkeit dann aber wieder zugelassen.

Richterin glaubt den Kindern

Richterin Kristina Selig sprach von einer „klassischen Aussage-gegen-Aussage-Konstellation“. „Wir sind aber überzeugt davon, dass es so war, wie die Kinder es geschildert haben“, sagte sie. Dafür spreche beispielsweise, dass deren Aussagen keinerlei Ausschmückungen oder Übertreibungen enthalten hätten – auch nach ausdrücklichen Nachfragen nicht. „Sie haben nur das geschildert, woran sie sich erinnern konnten.“ Zudem sei kein Motiv erkennbar, warum sie ihren eigenen Vater grundlos belasten sollten.

Die Aussagen sind schlüssig. Richterin Kristina Selig

Dass die Mutter auf die Kinder eingewirkt habe, sei ebenfalls nicht feststellbar, sagte die Richterin. Die Frau sei auch nicht ihrem ersten Impuls gefolgt, den Ex-Mann direkt anzuzeigen, sondern habe stattdessen externen Rat eingeholt – im Interesse von Tochter und Sohn. „Die Aussagen sind in sich und untereinander schlüssig“, sagte Selig. „Sie sind detailreich und decken sich.“ Dass zwischen den eigentlichen Taten und einer Anzeige so viel Zeit vergeht, sei in solchen Fällen nicht ungewöhnlich.

Keine Sorge vor weiteren Straftaten

Obwohl es sich bei jedem der beiden Kinder um mindestens 48 Übergriffe gehandelt haben dürfte, beließ Selig es bei einer Bewährungsstrafe. Auch wenn die Kinder noch jung gewesen seien und sich die Taten über einen langen Zeitraum von mehreren Jahren erstreckt hätten: Die Berührungen und leichten Bewegungen seien im untersten Rahmen eines sexuellen Missbrauchs anzusiedeln, sagte die Richterin. Zudem lägen sie schon lange zurück.

Der Mann stehe zum ersten Mal in seinem Leben vor Gericht, sein soziales Umfeld sei positiv zu bewerten. „Und wir haben keine Befürchtung, dass es zu weiteren Straftaten kommen könnte.“

Geld für die Kinder und den Opferschutz

Zusätzlich zur Bewährungsstrafe verhängte die Richterin verschiedene Geldauflagen. So muss der Vater jeweils 1000 Euro an seine Tochter und an seinen Sohn überweisen. Weitere 3000 Euro bekommt die Opferschutzorganisation „Weißer Ring“. Die Bewährungszeit legte das Gericht auf zwei Jahre fest.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.