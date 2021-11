Sigmaringer LEA hat neuen Leiter

Hardy Losekamm wird zum 1. Januar die Leitung der zum Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Sigmaringen übernehmen. Darüber informiert das Regierungspräsidium in einer Pressemitteilung. Er übernimmt damit den Posten von Andreas Binder, der sich Ende des Jahres in den Ruhestand zurückzieht.

Losekamm ist Anfang November vom Landratsamt Zollernalbkreis zum Regierungspräsidium Tübingen gewechselt. Der 51-jährige Diplom-Verwaltungswirt hat während seiner langjährigen Tätigkeit für den Zollernalbkreis unter anderem die Ausländerbehörde betreut, heißt es in der Pressemitteilung. 2016 wählte der Kreistag Losekamm zum Leiter des Verkehrsamts. Er war damit für die Sachgebiete Nahverkehr, Straßenverkehr, Fahrerlaubnisse und die Zulassungsstellen des Landratsamts Zollernalbkreis verantwortlich und betreute 50 Mitarbeitende.

In den nächsten Wochen steht für Losekamm die Einarbeitung in das neue Aufgabengebiet der Landeserstaufnahmeeinrichtung an.

Das Referat Flüchtlingsaufnahme des Regierungspräsidiums Tübingen ist für die Erstaufnahme von Flüchtlingen im Regierungsbezirk Tübingen zuständig. Momentan sind laut Mitteilung die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen und die Erstaufnahmeeinrichtung in Tübingen als Einrichtung für besonders Schutzbedürftige in Betrieb.

Die Asylsuchenden werden nach ihrer Ankunft in Deutschland zunächst im Ankunftszentrum in Heidelberg untergebracht. Dort findet neben der Registrierung und erkennungsdienstlichen Erfassung auch die Gesundheitsuntersuchung statt. Anschließend erfolgt die Verteilung auf die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes.

Dort werden den Asylsuchenden Sachleistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt. Zusätzlich erhalten sie Geldleistungen zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens.

Nach der im Regelfall nicht länger als sechs Monate dauernden Unterbringung in der Erstaufnahme werden die Asylsuchenden unter Berücksichtigung eines Bevölkerungsschlüssels auf die Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg verteilt.