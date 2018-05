Das Landratsamt warnt die Privatwaldbesitzer vor dem Borkenkäfer. Lange Trockenphasen sowie Sturmhölzer haben in den letzten Jahren den Landkreis Sigmaringen zu einem Anstieg von Schäden des Käfers geführt.

Stefan Kopp, Leiter des Fachbereichs Forst, sagt: „Borkenkäfer, die den Winter überstanden haben, machen sich im Frühjahr auf die Suche nach Wirtsbäumen. Dort bohren sie sich ein und legen unter der Rinde ihre Eier ab. Wenn die Fichten durch Trockenheit geschwächt sind, können sie den Angriff der Käfer nicht mehr abwehren.“

Er empfiehlt Waldbesitzern, den ganzen Sommer hinweg im zweiwöchigen Tonus ihre Fichtenwälder und liegengebliebenes Holz auf Befall der Käfer kontrollieren. Diesen Befall erkenne man daran, dass braunes Bohrmehl auf der Rinde oder am Stammfuß liege. Weiteres Indiz des Befalls sei ein vermehrter Harzfluss am Stamm, vor allem an der Krone, ebenso wie rote Kronen und vermehrter Abfall von grünen oder roten Nadeln auf dem Waldboden. Besonders stark gefährdet seien liegende Sturmhölzer sowie Holzpolter die am Wegrand liegen.

Bäume, die befallen sind, sollten umgehend aus dem Wald transportiert, entrindet oder gespritzt werden. Die örtlichen Forstrevierleiter stehen beratend zur Seite unter der Nummer 0755/102 25 10.