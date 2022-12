Sexuelle Belästigung: Zwei Kinder zeigen den eigenen Vater an

Ein Sigmaringer muss sich derzeit vor dem Amtsgericht verantworten, weil er seine eigenen Kinder über Jahre hinweg beim Zubettbringen unsittlich angefasst haben soll. Der Mann, der Mitte 40 ist, einem guten Job nachgeht und in der Stadt ehrenamtlich tätig ist, streitet die Vorwürfe strikt ab. „Ich liebe meine Kinder. Es liegt mir fern, so etwas Ekelhaftes zu machen“, sagte er am Montag im Gericht.

Die Anklage der Staatsanwaltschaft Hechingen löst Gänsehaut aus. Als die Kinder fünf bis acht Jahre alt gewesen seien, soll sich der Vater an beiden Kindern mindestens 48-mal, insgesamt also 96-mal, vergangen haben. „Sie haben an Ihren eigenen Kindern ein sexuelles Interesse entwickelt und Ihren Sohn am Penis und Ihre Tochter an der Scheide berührt“, sagte Staatsanwältin Denise Merkle.

Vater versteht die Welt nicht mehr

Der Mann, der von seiner Frau zwischenzeitlich geschieden ist, erklärte im Gericht, seine Kinder einige Male in der Woche gemeinsam ins Bett gebracht zu haben. Die Kinder hätten zu dieser Zeit Angst gehabt, alleine zu schlafen.

Er habe in dieser Zeit ein „super Verhältnis“ zu seinen Kindern gehabt. „Ich habe ihnen Grimms Märchen und Lauras Stern vorgelesen, wir haben gekuschelt, die Kinder lagen in meinem Arm“, sagte er. Er habe auch die ganze Nacht bei den Kindern, seine Ex-Frau in der Regel im Gästezimmer geschlafen. Weshalb ihm jetzt vorgeworfen werde, seine Kinder sexuell missbraucht zu haben, könne er sich nicht erklären: „Mir wäre wichtig, dass das Gericht tiefer nach der Ursache für diese Anschuldigungen forscht“, sagte er. Bereits seit rund zwei Jahren habe er kaum bis gar keinen Kontakt mehr zu seinen Kindern.

Die Kinder, die heute jugendlich sind, hatten ihre Aussagen bereits vor einigen Monaten im Gericht gemacht – diese waren auf Video aufgenommen worden. Der Sohn sagte in der rund einstündigen Vernehmung aus, der Vater habe zum Einschlafen immer wieder dessen Hand auf seinen Penis gelegt und auch Bewegungen durchgeführt: „Manchmal hat er danach auch an seinen Händen gerochen.“

Berührungen fast schon Gewohnheitssache

Er gehe davon aus, dass es immer „so ein, zwei Minuten“ angehalten habe. Für ihn seien diese Abläufe „damals ganz normal“ gewesen, „ich habe nie etwas anderes von meinem Vater bekommen, ich wusste nicht, wie es bei anderen Kindern war“. Auch im Schwimmbad sei er, als er schon elf Jahre alt war, vom Vater am Penis berührt worden; da habe er sich dann aber gewehrt: „Nicht, weil ich es nicht gewohnt gewesen wäre von meinem Vater, aber in dem Moment wollte ich es einfach nicht“, sagte er.

Ich habe mir lange selbst die Schuld dafür gegeben. Tochter

Im Anschluss an den Sohn war auch die Tochter richterlich vernommen worden. Auch sie schilderte, dass ihr Vater ihr zum Einschlafen die Hand in die Hose schob, „vermutlich fing es an, als ich drei Jahre alt war, und es endete mit acht Jahren, als mein Bruder und ich ins eigene Kinderzimmer zogen“.

Nach ihrer Erinnerung habe sie viermal in der Woche beim Vater geschlafen. Auch sie erklärte, dass diese Vorfälle für sie „eine Natürlichkeit hatten, weil ich es als Kind nicht einordnen konnte“.

Schutzperson – oder nicht?

Sie leide stark unter den damaligen Geschehnissen, sei in therapeutischer Behandlung, habe regelmäßig Schlafstörungen und Panikattacken und ihre schulischen Leistungen ließen zu wünschen übrig. „Ich habe mir lange selbst die Schuld dafür gegeben, dass ich mich mit der Hand meines Vaters in meiner Hose unwohl gefühlt habe. Er war ja schließlich eine Schutzperson für mich.“ Der Vater quittierte die Aussagen seiner Kinder mit permanentem Kopfschütteln.

Sie wollten gesehen werden. Mutter

Mit 13 Jahren habe sich der Sohn dann getraut, seiner Mutter von den Vorfällen in der frühen Kindheit zu erzählen, sagte er bei seiner Vernehmung. Wie sie selbst diese Situation wahrgenommen hatte, schilderte auch die Frau vor Gericht.

„Bei einem der regelmäßigen Gespräche mit meinen Kindern hat mich mein Sohn irgendwann gefragt, welche Berührungen am Körper eigentlich zulässig sind“, sagte die Mutter. Zunächst habe sie gedacht, es gehe dabei um einen Klassenkameraden. Dann aber habe ihr Sohn angefangen zu weinen und den eigenen Vater als Täter genannt.

Dem Sohn geht es um eine Bestrafung

„Ich war erst einmal perplex“, sagte die Frau. Kaum habe ihr Sohn die Vorwürfe damals ausgesprochen, sei aber auch schon die Tochter in Tränen ausgebrochen. „Sie sagte, dass auch sie betroffen sei. Sie habe aber nicht gewusst, dass das, was passiert ist, nicht normal ist.“

Ihr selbst sei vorher nie etwas Verdächtiges aufgefallen, sagte die Frau. Ihr Ex-Mann habe ein gutes Verhältnis zu den gemeinsamen Kindern gehabt. „Ich war immer der Meinung, dass er ein guter Vater ist“, sagte sie. „Deshalb war ich erschrocken, als meine Kinder mir das erzählt haben.“

An der Glaubwürdigkeit von Tochter und Sohn habe sie allerdings nie gezweifelt, sagte die Mutter. Deshalb hätten sie und ihre Kinder sich von verschiedenen Stellen zum weiteren Vorgehen beraten lassen. Ihre Kinder hätten sich schließlich dafür ausgesprochen, den Vater anzuzeigen. „Sie wollten gesehen werden“, sagte die Frau. „Und sie wollten, dass er sich sein Fehlverhalten eingestehen muss.“ Der Sohn wiederum sagte in seiner Video-Vernehmung auch aus, dass es ihm um eine Bestrafung gehe.

Prozess wird fortgesetzt

Nachdem die Mutter als Zeugin ausgesagt hatte, beantragte Verteidiger Florian Majer, die beiden Kinder zusätzlich zu ihren Videoaufzeichnungen persönlich befragen zu lassen. Dem schloss sich die Staatsanwältin an: Auch sie habe noch die eine oder andere Nachfrage, sagte Denise Merkle. Unter anderem mit der Vernehmung der beiden Kinder wird der Prozess am Montag, 19. Dezember, fortgesetzt – dann vermutlich überwiegend unter Ausschluss der Öffentlichkeit.