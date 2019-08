Sigmaringer können künftig Parktickets per neuer App ziehen

– Künftig können Autofahrer in Sigmaringen ihren Parkschein nicht mehr nur mit Bargeld und per SMS ziehen, sondern dafür auch die App Paybyphone nutzen. Darüber informiert die Stadt Sigmaringen in einer Pressemitteilung. Für alle Besitzer eines Smartphones bietet die Firma Sunhill Technologies die kostenlose App an. Ihr Vorteil ist, so die Stadt, dass die Nutzung nichts kostet und – anders als beim Versenden von SMS – keine Gebühren anfallen. Es muss lediglich die zusätzliche Servicegebühr in Höhe von zehn Prozent des Parkentgelts je Parkvorgang von den Nutzern bezahlt werden.

Auch ist es möglich, über die Internetseite der Firma eine Quittung für den Handy-Parkschein auszudrucken. Das ist gerade für geschäftlich Reisende ein praktischer Zusatzservice. Seit Juni 2010 ermöglicht die Plattform Sms&park, ebenfalls von der Firma Sunhill Technologies, den Parkschein per SMS zu lösen. Der Vorteil: Zehn Minuten vor Ablauf des Parktickets erhält der Nutzer eine Erinnerungs-SMS. Es besteht dann auch die Möglichkeit, von unterwegs den Parkschein zu verlängern, ohne an den Automaten zurückkehren zu müssen. Wer überlegt, die App zu testen, bekommt im September zwei Euro Parkguthaben geschenkt. Gutscheine können ab September zu den Öffnungszeiten im Bürgerbüro der Stadtverwaltung abgeholt werden.