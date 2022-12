Sigmaringer Impfteam verabschiedet sich

Der Bedarf an Impfungen ist durch die Regelversorgung vollständig abgedeckt, daher hat das Land Baden-Württemberg entschieden, die Unterstützung durch die Landkreise einzustellen, teilt das Landratsamt Sigmaringen in einer Pressemitteilung mit.

Dank geht ans Team

Der Impfstützpunkt des Landkreises Sigmaringen wird entsprechend zum Jahresende geschlossen, auch mobile Einsätze werden nicht mehr gefahren. Ab Januar 2023 erfolgen die Impfungen durch Ärzte und Apotheken.

„Wir möchten uns beim Impfteam rund um unserem Impfkoordinator Willi Römpp herzlich für das außerordentliche Engagement und die sehr gute Zusammenarbeit bedanken,“ wird Claudia Wiese, erste Landesbeamtin, in der Mitteilung zitiert.

Mehr als 29.000 Bürger geimpft

Ungefähr zwei Jahre lang hat das Impfteam zunächst über das Kreisimpfzentrum und dann über den Impfstützpunkt den Bürgerinnen und Bürgern ein niederschwelliges Impfangebot unterbreitet. Durch mobile Einsätze wurden auch Menschen vor Ort und vulnerable Gruppen erreicht. „Das war ein wertvoller Baustein bei der Pandemie-Bekämpfung“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Am Impfstützpunkt des Landkreises Sigmaringen wurden seit 21. November 2021 insgesamt 29.250 Bürgerinnen und Bürger geimpft. Zunächst wurden die Impfungen im Medimax angeboten. Zusätzlich waren beinahe täglich mobile Teams in Gemeinde- und Stadthallen unterwegs. Zum 1. April dieses Jahres wurde der Impfstützpunkt in das Zimmer der Hebammensprechstunde im Eingangsbereich des Landratsamtes verlegt.

Kinderimpfungen möglich

Bis zum 30. Dezember wird dort auch noch geimpft: Am Freitag, 9. Dezember, mit BionT BA4/5 und Moderna BA4/5; am 16. Dezember mit BionT BA4/5 und Moderna BA4/5; am 23. Dezember ebenfalls mit BionT BA4/5 und Moderna BA4/5 und letztmalig am 30. Dezember mit BionT BA4/5.

Bei Bedarf kann auch der Impfstoff Novavax verabreicht werden, teilt das Landratsamt mit. Die Impfungen sind jeweils von 12 bis 20 Uhr möglich, Kinderimpfungen am 9. und 16. Dezember, jeweils zwischen 12 und 20 Uhr.