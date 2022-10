Sigmaringer Hohenzollern-Prinz Ferfried wird in München beerdigt

Der Onkel des Sigmaringer Fürsten wird in seiner Heimatstadt München beerdigt. Das gab Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern auf Anfrage von schwäbische.de bekannt. Das Datum stehe allerdings noch nicht fest.

Einige der sechs Geschwister Ferfrieds sind in Sigmaringen beerdigt. So gab es nach dem Tod von Johann Georg von Hohenzollern in der Grablege der Familie in Hedingen ein großes Begräbnis, am dem Schwedens König Carl Gustaf und Königin Silvia teilnahmen.

Gestorben in einer Münchner Klinik

Ferfried Prinz von Hohenzollern war am 26. September in einer Münchner Klinik an Herzversagen gestorben. Das Sigmaringer Fürstenhaus bestätigte entsprechende Medienberichte am Freitag.

Der jüngste Bruder des Fürsten

Der jüngste Bruder des früheren Sigmaringer Fürsten Friedrich Wilhelm wurde 79 Jahre alt. Nach einem Jurastudium schlug er eine Karriere als Rennfahrer ein und gewann ein 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Im Gegensatz zum Gros seiner Verwandten suchte Prinz Foffi, wie ihn der Boulevard nannte, das Licht der Öffentlichkeit.

Drei Ehen, vier Kinder

Aus den drei Ehen des Hohenzollern-Prinzen gingen vier Kinder hervor. Seine Liaison mit Tatjana Gsell, der Witwe eines unter tragischen Umständen umgekommenen Schönheitschirurgen, verfilmte RTL II in einer vierteiligen Serie.