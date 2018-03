Sigmaringer Hochschul-Professor stirbt mit 66 Jahren

Hochschulprofessor em. Dr. Karl-Reiner Kirchartz ist Ende Februar im Alter von 66 Jahren verstorben. Nach seinem Studium des Maschinenbaus an der RWTH Aachen und der Universität Karlsruhe promovierte Kirchartz 1980 zur zeitabhängigen Zellularkonvektion in Karlsruhe und habilitierte sich dort 1988. Im selben Jahr wurde er an der Universität Karlsruhe zum Privatdozenten ernannt. 1989 wurde er an der Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen zum Professor für Maschinenbau ernannt. Kirchartz zählte zu den ersten Professoren, die an den 1988 gegründeten Hochschulstandort Albstadt berufen wurden. Laut Hochschule erwarb er sich beim Aufbau des Studiengangs Maschinenbau außerordentliche Verdienste. Die Professur für Maschinenbau hatte er bis zu seiner Pensionierung 2015 in der Fakultät Engineering inne. Er übernahm während seiner mehr als 25 Jahre währenden Tätigkeit wichtige zentrale Aufgaben an der Hochschule, unter anderem als Fachberater und Koordinator für Studienplanung, Prüfungsausschussvorsitzender, Studiendekan, Dekan und Mitglied des Senats und des Hochschulrats. Er war Träger des Landeslehrpreises und wurde von Kollegen für seine große Disziplin, seinen Fleiß, seine wissenschaftliche Neugier und seine hochqualitative Lehre sehr geschätzt. Karl-Reiner Kirchartz galt als hilfsbereiter und bescheidener Mensch, dem die Belange der Hochschule stets ein wichtiges Anliegen waren. Auch nach dem Eintritt in den Ruhestand engagierte er sich für Studienanfänger innerhalb des propädeutischen Lehrangebots.