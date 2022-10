Sigmaringer Frauen belegen beim Ligafinale Rang vier

Die Saison ist für die Mannschaften des Golfclubs Sigmaringen Zollern-Alb nun abgeschlossen. Insgesamt nahmen sechs Teams verschiedener Altersgruppen an den Ligaspielen teil. Die Golf-Seniorinnen AK65 des GC Sigmaringen-Zollernalb sind in Baden Württembergs Spitze angekommen.

Herausragend war die Leistung der neu formierten Seniorinnen AK65, die sich in den Rundenspielen der 1. Liga souverän und mit großem Abstand an der Spitze für das baden-württembergische Finalturnier qualifizierten, das auf dem Platz des GC Heilbronn-Hohenlohe stattfand. Schwierige Platzverhältnisse dort ließen kein gutes Ergebnis zu, so war das beste Ergebnis aller Spielerinnen aus den sechs Mannschaften eine 90’er-Runde. Die Sigmaringer Spielerinnen schlugen sich hervorragend und konnten unter sechs Teams den vierten Platz belegen, hinter den Frauen des GC Pforzheim, des GC St. Leon-Rot und des GC Freiburg.

Beide Männermannschaften der AK50 wurden jeweils Zweite in der 3. und 4. Liga. Für die Teilnahme am Ligafinale der jeweiligen Klasse reichte das nicht. Die Senioren 65 konnten sich nach einem ganz schlechten ersten Spieltag in Bad Liebenzell in den folgenden fünf Runden vom letzten Tabellenplatz bis auf Platz vier in der zweiten Liga vorarbeiten. Die neuformierte und erheblich verjüngte Mannschaft kam in ihrer Gruppe der DGL nicht über den letzten Platz hinaus, ebenso erging es den Frauen AK50 in der 2. Liga.