Sigmaringer Finanzamt braucht länger für Steuerbescheide

Die Finanzämter stecken im Bearbeitungsstau und brauchen wieder länger für die Steuerbescheide. Was für Deutschland gilt, gilt noch stärker für Baden-Württemberg – und auch das Sigmaringer Finanzamt ist weit von einem Spitzenplatz entfernt.

„Insgesamt ist die Bearbeitungszeit der einzelnen Finanzämter langsamer geworden“, sagt Felix Bodeewes, Geschäftsführer der führenden Online-Steuererklärung Lohnsteuer-kompakt.de. Im bundesweiten Schnitt müssten die Deutschen 53,6 Tage auf eine mögliche Steuererstattung warten – das seien immerhin 4,6 Tage mehr als im Vorjahr.

Doch gerade für Baden-Württemberg kann Bodeewes keine erfreulichen Zahlen vermelden, liegt das Bundesland doch mit Rang 14 auf dem drittletzten Platz unter den Bundesländern. Einzig Brandenburg und Bremen rangieren noch dahinter.

Donaueschingen ist abgeschlagen Letzter

Konkret haben die Finanzämter in Baden-Württemberg im Jahr 2022 rund 60,5 Tage benötigt, bis der Steuerbescheid versendet werden konnte. Das Sigmaringer Finanzamt zieht den Schnitt mit durchschnittlich 63 Tagen sogar noch ein wenig herunter. Es landet damit im Baden-Württemberg-Ranking auf Platz 54 von 78 Finanzämtern. Der Letztplatzierte, die Außenstelle Donaueschingen des Finanzamts Villingen-Schwenningen, bringt es auf durchschnittlich mehr als 100 Tage.

Und da geht die Arbeit jetzt erst richtig los. Helmut Bosler

Helmut Bosler, Leiter des Sigmaringer Finanzamts, bestätigt die aktuellen Schwierigkeiten bei der Bearbeitungsdauer von Steuererklärungen: „Wir sind da aktuell etwas abgesackt“, sagt er, schließlich habe das Sigmaringer Finanzamt vor wenigen Jahren noch eine eine Bearbeitungsdauer von 42 Tagen geschafft.

80.000 Grundstücke werden neu bewertet

Für das Absacken gebe es allerdings triftige Gründe. „Zu schaffen macht uns vor allem das veränderte Abgabeverhalten der Bürger“, sagt er, nachdem der Gesetzgeber aufgrund der zusätzlichen Belastungen durch Corona beschlossen hatte, die Abgabefrist deutlich zu verlängern.

Noch gravierender wirkt sich die „neue Grundsteuer“ auf die Arbeit des Sigmaringer Finanzamts aus. So habe Bosler die Mitarbeiterzahl in der Grundstückswertstelle von 8 auf 18 erhöhen müssen: „Und da geht die Arbeit jetzt erst richtig los, schließlich müssen in unserem Landkreis 80.000 Grundstücke neu bewertet werden“, sagt er.

Ziel ist es, wieder schneller zu werden

Da sich auch das Finanzamt nicht unentwegt neue Mitarbeiter schnitzen kann, mussten diese zusätzlichen Kräfte aus anderen Abteilungen abgezogen werden – unter anderem aus der Abteilung, die sich mit der Einkommenssteuer beschäftigt. Aktuell arbeiten aber immer noch rund 40 Mitarbeiter in dieser Abteilung, weshalb das Ziel dennoch klar sei: „Wir wollen wieder schneller werden“, so der Finanzamt-Chef.

Auf Platz eins der schnellsten Finanzämter Deutschlands landete zum zweiten Mal in Folge Berlin. Im Schnitt mussten Berliner Steuerpflichtige 45,8 Tage auf ihre Steuererstattung warten, in Hamburg betrug die Wartezeit mit 46,7 Tagen rund einen Tag länger. Nordrhein-Westfalen landet mit einer Wartezeit von 47,5 Tagen auf dem dritten Platz: „Immerhin liegen sechs der zehn schnellsten Finanzämter Deutschlands in Nordrhein-Westfalen“, sagt Bodeewes. Das schnellste Finanzamt Deutschlands ist das Finanzamt von Olpe mit einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von lediglich 23,6 Tagen.