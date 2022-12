Die Feuerwehr befindet sich momentan in einem Großeinsatz in der Brenzkofer Straße in Sigmaringen. Nahe des Kreisverkehrs an der Leopoldstraße steigt Rauch aus dem Dachstuhl eines Wohngebäudes auf. Auch die Feuerwehr Mengen ist an dem Einsatz beteiligt.

Weitere Informationen folgen.