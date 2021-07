Sigmaringer Delegation besucht Thann im Elsass

Anlässlich der traditionellen Tannenverbrennung besuchte kürzlich eine neunköpfige Delegation der Stadt Sigmaringen die französische Stadt Thann. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Thanns Bürgermeister Gilbert Stoeckel begrüßte seinen Amtskollegen Bürgermeister Marcus Ehm sowie die angereisten Sigmaringer Stadträte und lud zur Feierlichkeit in das Thanner Rathaus ein. Nach der offiziellen Zeremonie mit der symbolischen Tannenverbrennung und dem Gottesdienst im Theobaldusmünster erstrahlte ein Feuerwerk über der Engelburg, bevor die Sigmaringer Gäste den Abend im Ratssaal des Thanner Rathauses ausklingen ließen. Aufgrund der anhaltenden Pandemielage sagte Thann die Feierlichkeit im vergangenen Jahr ab, in diesem Jahr konnte im kleinen Rahmen unter entsprechenden Hygienevorgaben wieder gefeiert werden.

Die Feier der Tannenverbrennung geht auf eine Legende aus dem Jahr 1160 zurück. Ein Diener des heiligen Theobaldus soll seinen Wanderstab samt Ring und Reliquie nach Thann gebracht und dort an einer Tanne abgestellt haben. Der Legende nach schlug der Stab an dieser Stelle Wurzeln, woraufhin der in Thann regierende Graf versprach, dort eine Kapelle zu errichten – das heutige Theobaldusmünster im Herzen der Stadt. Noch heute findet jährlich am 30. Juni das Fest der Tannenverbrennung statt.

Die Städte Thann und Sigmaringen verbindet seit den 1960er Jahren eine enge Städtefreundschaft, die mit einem Urlaub eines ehemaligen Sigmaringer Feuerwehrkommandanten in der Stadt im Elsass begann. Seitdem finden zwischen beiden Feuerwehren alljährlich gegenseitige Besuche statt. Zwischenzeitlich erteilten die kommunalen Gremien beider Städte ihre Zustimmung, eine offizielle Städtepartnerschaft einzugehen. Der offizielle Festakt, in dem die Städtepartnerschaft besiegelt wird, soll nach Möglichkeit im kommenden Jahr stattfinden. „Uns ist es wichtig, diesen Anlass als Bürgerfest zu feiern, denn eine Städtepartnerschaft einzugehen ist mehr als nur ein Dokument zu unterschreiben. Sie lebt vom engen Austausch und Kontakt, von persönlichen Freundschaften und individuellen Verbindungen“, sagt Bürgermeister Ehm.