Sigmaringer Dekan Christoph Neubrand wird Dompfarrer in Freiburg

Erzbischof Stephan Burger hat den derzeitigen Dekan des Dekanats Sigmaringen-Meßkirch, Christoph Neubrand, zum neuen Dompfarrer am Freiburger Münster ernannt. Er tritt damit ab 1. Oktober die Nachfolge von Christian Würtz an, der im April zum Weihbischof ernannt worden war. Das hat das Erzbischöfliche Ordinariat Freiburg am Sonntag mitgeteilt. Die Leitung von Christoph Neubrands bisheriger Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen wird der 58-jährige Pfarrer Michael Dulik übernehmen.

„Die Anfrage von Erzbischof Stephan hat mich zeitlich überrascht“, gibt Neubrand zu, denn er habe fest damit geplant, seine Aufgabe vor Ort nach der Bekanntgabe von Pastoral und Kirchenentwicklung 2030 bis dahin fortzusetzen und anschließend als leitender Pfarrer in eine der neuen Pfarreien außerhalb Hohenzollerns zu wechseln. Dennoch freue er sich auf seine neue Aufgabe, nehme die Eindrücke aus Sigmaringen aber mit nach Freiburg: „Diese Erfahrungen aus einer anderen pastoralen Situation eines Dekanates auf dem Land darf ich nun mitnehmen und mich auf die Situation der Stadt Freiburg einlassen.“

Gemeinsam mit Pater Markus Fischer, leitendem Pfarrer der Seelsorgeeinheit, wird Neubrand ab Oktober das die Seelsorgearbeit in Freiburg mitte verantworten und auch als Dekan dorthin wechseln. Der Dominikanerpater behält dabei die Aufgabe des Leitenden Pfarrers. Pater Markus wird zusammen mit Dekan Neubrand im Team mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern für die Seelsorge der rund 11 600 Katholiken in Freiburgs Mitte verantwortlich sein.„Ich freue mich auf diese Aufgabe, deren unterschiedlichste Mosaiksteine ich erst im Laufe der Monate voll ergründen werde“, sagt der 48-Jährige. Wenn er nach Freiburg komme, fügt er an, habe er einen Platz, der ihm wichtig sei: das Glasbild des heiligen Christophorus auf der Südseite des Münsters. Der damit verbundenen Spruch, „Den du trägst, er trägt dich“ begleite ihn nun auch auf dem Weg nach Freiburg.

Christoph Neubrand wurde im Mai 2000 von Erzbischof Oskar Saier zum Priester geweiht und wirkte anschließend als Vikar in Ostrach und Gammertingen. Fünf Jahre später wurde er Pfarradministrator in St. Peter und Paul Sigmaringen-Laiz und St. Gallus Sigmaringen-Gutenstein und Leiter der Seelsorgeeinheit Laiz-Inzigkofen. Seit Mai 2006 arbeitete er dort als Pfarrer, seit im August 2012 war er auch für die Pfarreien Mater Dolorosa Engelswies und St. Johannes und Paulus in Vilsingen und im Januar 2015 für die gesamte neugebildete Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen eingesetzt. Im Januar 2008 übernahm er die Tätigkeit als Dekan des Dekanats Sigmaringen-Meßkirch. Acht Jahre später ernannte ihn Erzbischof Stephan Burger zum Geistlichen Rat ad honorem.

All diese Erlebnisse haben ihn in der Vergangenheit beeinflusst, sagt Neubrand: „Ich nehme viel Kostbares mit: Begegnungen mit Menschen, mit denen ich gemeinsam Gott suchen, finden, auf ihn hören und ihn feiern durfte. Eine Landschaft, die mich geprägt hat, den Blick dafür, dass unsere Diözese mehr ist als nur ein Dekanat.“ Außerdem habe er die Lektion gelernt, dass Team nur dann etwas erreicht, wenn es sich im Glauben erlebt, stützt, vergewissert. Deshalb blicke er mit Dankbarkeit auf die Zeit in der Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen zurück.