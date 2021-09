Sigmaringer Bundestagskandidaten diskutuieren in Laiz

Zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung lädt die „Schwäbische Zeitung“ für Donnerstag, 16. September, zu einer Talkrunde mit den Bundestagskandidaten des Wahlkreises Zollernalb-Sigmaringen ein. Diskutiert wird in der Festhalle in Laiz. Beginn ist um 19 Uhr. Gäste müssen die 3-G-Regel beachten, also entweder geimpft, getestet oder genesen sein. Die Runde wird zudem auf der Internetseite www.schwäbische.de gestreamt.

Eingeladen sind die Direktkandidaten der sechs im Bundestag vertretenen Parteien. Neben dem amtierenden Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß (CDU) sind dies Nicolas Gregg (AfD), Marco Hausner (Linke), Johannes Kretschmann (Grüne), Stephan Link (FDP) und Robin Mesarosch (SPD). Bis auf den Vertreter der Linken haben alle Eingeladenen zugesagt. Moderieren werden Anja Meitner von der Bad Uracher Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung und der Sigmaringer Lokalchef der „Schwäbischen Zeitung“, Michael Hescheler.