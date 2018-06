Sigmaringer Brückenpfeiler erhalten künstlerischen Anstrich

Mit ganzen 14 Projekten beteiligt sich die Gewerbliche Schule Sigmaringen im kommenden Jahr an der baden-württembergischen Gartenschau. Diese wurde vor 22 Jahren ins Leben gerufen und wird im Jahr 2013 erstmals in Sigmaringen ausgerichtet.

Ziel dieser Grünprojekte ist zum einen die Verbesserung der Lebensqualität in Städten, zum anderen soll das ökologische Klima verbessert werden. Außerdem dienen Gartenschauen der Strukturförderung sowie der Verwirklichung städteplanerischer Ziele. Neben vielen örtlichen Vereinen und Organisationen hat sich auch die Gewerbliche Schule in Sigmaringen vorgenommen, sich an dem Projekt zu beteiligen.

„Wir haben uns gefragt, wie sich die Schule an der Gartenschau beteiligen kann“, erzählt Studiendirektor Dieter Lehmann. „Deshalb haben wir uns in Zusammenarbeit mit Landschaftsarchitekt Marcel Adam aus Potsdam realisierbare Projekte ausgedacht. Diese werden von den Schülern selbst ausgearbeitet und umgesetzt“, sagt er. Der Vorteil der Schule sei das vielfältige Schülerspektrum. „Was viele gar nicht wissen, ist, dass wir an unserer Schule Auszubildende verschiedenster Berufe haben. Deshalb können wir auch mit vielen verschiedenen Projekten zur Gartenschau beitragen“, erzählt er.

Eines der geplanten Projekte betrifft die Donaubrücke und die Laizerbrücke in Sigmaringen. Deren Pfeiler wurden im vergangenen Jahr renoviert und haben derzeit einen grauen Anstrich. Die Schüler der Farbtechnik werden diesen einen künstlerischen Anstrich geben. Ein weiteres Projekt der Zimmerleute sieht die Herstellung einer zwölf Meter langen und drei Meter hohen Fachwerkwand vor, die bei Fertigstellung einem Reihenhaus ähnlich sehe. „An diese Wand werden Blumenkästen gehängt, die von Gartenbetrieben bepflanzt werden“, erzählt Lehmann. Außerdem werden die Auszubildenden zum Bäcker ein Gartenschaubrot herstellen, die Metzger eine Gartenschauwurst. Die entwickelten Produkte werden dann in mehreren Bäckereien und Metzgereien zu kaufen sein.

Motivation durch Mitarbeit

„Die aktive Teilnahme unserer Schule an der Gartenschau soll vor allem der Motivation unserer Schüler dienen“, sagt Lehmann. „Sie werden sich viel Mühe geben, schließlich werden die Projekte in der Öffentlichkeit zu sehen sein. Außerdem sehen die Leute dann, was unsere Schüler leisten können“, sagt er.

Um die Kosten für das notwendige Material decken zu können, suche die Schule noch nach Sponsoren. „Es wäre schön, wenn uns jemand in unserem Vorhaben unterstützen würde, da die Anschaffung von beispielsweise Holz, Metall und Farbe sehr kostspielig ist“, sagt Lehmann.

Unter anderem habe sich der Farbenhersteller Keim aus Augsburg und die Firma Böhmer Stahl- und Metallbau aus Langenenslingen dazu bereit erklärt, die Schule zu unterstützen.