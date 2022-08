Sigmaringens Neuheiten in einer Rundfahrt

– Nach der pandemiebedingten Zwangspause konnte am vergangenen Donnerstag, 11. August, zum ersten Mal wieder eine Seniorenrundfahrt durch Sigmaringen stattfinden. Darüber hat die Stadt in einer Pressemitteilung berichtet. Zur Busrundfahrt begrüßte Bürgermeister Marcus Ehm 50 Seniorinnen und Senioren und berichtete zu Beginn der Veranstaltung über die aktuellen Entwicklungen in der Stadt sowie die laufenden und zukünftig geplanten Investitionen.

Außer Marcus Ehm war auch Wirtschaftsförderer Uwe Knoll zu Gast und gab einen Einblick in die Entwicklungen auf dem Innovationscampus der Stadt Sigmaringen sowie zu den Entwicklungen auf dem interkommunalen Gewerbegebiet Graf-Stauffenberg auf dem ehemaligen Gelände der Graf-Stauffenberg-Kaserne.

Im Anschluss machten die Seniorinnen und Senioren auf ihrer Rundfahrt Halt am Neubau des Kindergartens in der Au, an der Donaubrücke, an Karls Hotel, an der Baustelle Hohenzollerngraben, am Neubau des „Kinderhäusles“ an der Donau, am Kneippgarten an der Donau, am Neubau des Kiosks am Bootshaus sowie am Feuerwehrhaus. Ein gemeinsamer Ausklang in der Stadthalle bildete das Ende des Ausflugs.