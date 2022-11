Gleich zwei Weihnachtsmärkte am ersten Adventswochenende

Die Stadt Sigmaringen bietet an allen Adventssamstagen (26. November, 3., 10. und 17. Dezember) kostenfreies Parken auf allen öffentlichen Parkplätzen in Sigmaringen an. Hierbei ist die zulässige Höchstparkdauer zu beachten und mit einer Parkscheibe auszuweisen.

Nach zwei Jahren Corona-Pause startet Sigmaringen am ersten Adventswochenende mit gleich zwei Weihnachtsmärkten in die Adventszeit. Am Samstag, 26. November, schließt sich ein kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt der Schulen und Vereine in der Fürst-Wilhelm-Straße an den Wochenmarkt an.

Bereits am Freitag, 25. November, verwandelt sich der Karlsplatz mit über 20 festlich geschmückten Holzhütten in einen dreitägigen Weihnachtsmarkt.

Vereine veranstalten kleinen Weihnachtsmarkt

In diesem Jahr wird am 26. November ein Weihnachtsmarkt der Schulen und Vereine stattfinden. Am Samstag, vor dem ersten Advent, werden deshalb sechs Anbieter in der Fürst-Wilhelm-Straße zwischen dem Fidelishaus und dem Rathausplatz ihre Stände aufbauen.

Neben dem Hilfsprojekt Mariphil bieten die Burg-Hexen Hornstein, der Kindergarten Laiz-Mitte, der DRK Kreisverband Sigmaringen sowie zwei private Anbieter alles rund um Advent und Weihnachten. Die Besucher dürfen sich auf liebevoll hergestellte Adventskränze und Weihnachtsdekoration, Socken und Filzschuhe, Gebasteltes und Genähtes freuen. Auch für das leibliche Wohl ist mit Roter Wurst, Waffeln, Glühwein, Kinderpunsch und heißer Schokolade gesorgt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Weihnachtliche Inspiration auf dem Karlsplatz

Der Besuch auf dem Wochenmarkt lasse sich mit dem Weihnachtsmarkt der Schulen und Vereine verbinden. Und wer noch weitere adventliche Inspiration sucht, könne beim Weihnachtsmarkt auf dem Karlsplatz vorbeischauen, heißt es weiter.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Karlsplatz findet statt. (Archivfoto) (Foto: Michael Hescheler)

Denn nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause findet am ersten Adventswochenende zum zweiten Mal auch der Weihnachtsmarkt mit über 20 festlich geschmückten Holzhütten sowie Tannenbäumen auf dem Karlsplatz vor dem historischen Marstall-Gebäude statt.

Auf Einweggeschirr aus Kunststoff wird verzichtet

Das Angebot an süßen und deftigen Speisen sowie heißen und kalten Getränken laden Besucher jeden Alters ein. Auf Verwendung von Einweggeschirr und -besteck aus Kunststoff wird gänzlich verzichtet, heißt es in der Pressemeldung.

Weihnachtsführungen im Schloss möglich

Traditionell könne im Hohenzollernschloss Sigmaringen bei der Weihnachtsführung „Fürstlichen Weihnachtszauber“ in den festlich geschmückten Innenräumen an allen Adventssamstagen- und Sonntagen bis Weihnachten jeweils um 13 und 15 Uhr sowie zusätzlich vom 27.bis 30. Dezember und am 6. Januar jeweils um 15 Uhr in die Magie der klassischen deutschen Weihnacht eingetaucht werden. Tickets sind online buchbar.