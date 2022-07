Sigmaringen zeigt Flagge

Vor dem Rathaus in Sigmaringen weht am 8. Juli die Flagge des weltweiten Bündnisses der „Mayors for Peace“, dem auch die Stadt Sigmaringen angehört. Mehr als 500 Städte in Deutschland zeigen mit der Aktion in diesem Jahr ihre Solidarität mit der Ukraine und setzen sich für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen ein. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist die europäische Sicherheitsordnung zerstört worden. Die nuklearen Drohgebärden Russlands sind ein Tabubruch. Die atomare Bedrohung ist so präsent wie lange nicht mehr, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Vom 21. bis 23. Juni fand in Wien die erste Vertragsstaatenkonferenz des Atomwaffenverbotsvertrages statt. Der Vertrag war am 22. Januar 2021 in Kraft getreten. Deutschland hat an der UNO-Konferenz als Beobachter teilgenommen. Die „Mayors for Peace“ waren mit zahlreichen Delegierten ebenfalls vertreten. Überlebende der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki berichteten über die beispiellose humanitäre Katastrophe, die der Einsatz dieser Massenvernichtungswaffen verursachte.

Bürgermeister Dr. Marcus Ehm ist erst dieses Jahr dem Friedensbündnis beigetreten und erklärt: „Friedensforscher befürchten, dass es zu einem neuen nuklearen Rüstungswettlauf kommt. Wir als „Mayors for Peace“-Stadt setzen daher gemeinsam mit über 500 Städten in Deutschland am Flaggentag ein deutliches Signal gegen die atomare Aufrüstung und für den Frieden. Die Flaggenhissung ist in diesem Jahr auch ein Zeichen unserer Solidarität mit der Ukraine.“

Die Organisation Mayors for Peace wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet. Das weltweite Netzwerk setzt sich vor allem für die Abschaffung von Atomwaffen ein, greift aber auch aktuelle Themen auf, um Wege für ein friedvolles Miteinander zu diskutieren. Mehr als 8.170 Städte gehören dem Netzwerk an, darunter mehr als 830 Städte in Deutschland.