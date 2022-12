Sigmaringen will im Notfall auf Wärmeräume setzen

Dass es zu einem Blackout kommt, schätzt die Stadt Sigmaringen als eher unwahrscheinlich ein. Ebenso Stromausfälle und eine extreme Gasmangellage. „Diese Szenarien sind so vielschichtig, auch in ihren Auswirkungen, dass wir hier keine pauschalisierte Aussage zum aktuellen Zeitpunkt treffen können“, teilt Jennifer Krämer, Sprecherin der Stadt, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Viele Städte und Gemeinden haben angesichts der Möglichkeit, dass es zu solchen Szenarien kommt, Wärmestuben eingerichtet. Dort können dann Menschen unterkommen, die sich entweder wegen der hohen Energiekosten das Heizen nicht mehr leisten können, oder eben bei einem Blackout. „Wir arbeiten aktuell an diversen Szenarien, um entsprechend gerüstet zu sein. Ein Blackout wird nach aktuellen Einschätzungen eher als unrealistisch eingeschätzt, eher wird es zu kurzfristigen Netzüberlastungen und kurzfristigen Stromausfällen kommen“, so Krämer.

Öffentliche Gebäude stehen zur Verfügung

In Wärmeräumen können sich die Menschen kurzzeitig aufwärmen, falls sie zu Hause nicht mehr heizen können und sonst in kalten Räumen sitzen würden. Normalerweise sind solche Wärmestuben vor allem für Bedürftige und Wohnungslose gedacht, die sich dort für ein paar Stunden aufwärmen können.

Aufgrund der Energiekrise haben viele Gemeinden jedoch auch für die breite Bevölkerung zum Beispiel Sporthallen als Wärmeräume vorgesehen. Dort erhalten die Menschen zum Beispiel auch warme Getränke zur Verfügung gestellt. „Grundsätzlich stehen alle öffentlichen Gebäude wie das Rathaus oder die Alte Schule der Bevölkerung für kurzfristige Aufwärmungen zur Verfügung“, teilt Krämer mit.

Wärmestuben nur bei akutem Bedarf

Klassische Wärmestuben habe die Stadt Sigmaringen jedoch aktuell noch nicht eingerichtet. „Wir werden, wenn situativ, Wärmestuben zusätzlich öffnen. Die genauen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen klären wir gerade“, schreibt Krämer.

In den Ortsteilen werde die Stadt die großen Hallen – Schmeientalhalle, Schlossgartenhalle und die Halle in Laiz – nutzen, alternativ die Gemeindehäuser. In der Kernstadt ist die Stadthalle als Wärmestube angedacht. Die Bilharzschule oder die Theodor-Heuss-Realschule werden mittels Nahwärme beheizt und sind daher vom Gas unabhängig. In der aktuellen Planung der Stadt seien diese Orte jedoch für Wärmeräume nicht berücksichtigt.

Zentrale Anlaufstation in der Kernstadt wird laut Krämer bei Fragen oder Problemen für die Bürgerinnen und Bürger das Rathaus sein.