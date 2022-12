Sigmaringen will Gebärdensprach-Avatar einführen

Über 40 Kommunen in Deutschland, darunter auch die Stadt Sigmaringen, beteiligen sich an der Entwicklung einer Lösung für die barrierefreie Ausgestaltung von öffentlichen Internetseiten und Online-Services für gehörlose Bürgerinnen und Bürger. Mit dem Angebt sollen Kommunen mithilfe eines Gebärdensprach-Avatars erstmalig automatisiert übersetzbar werden. Die Kölner Charamel GmbH hat hierzu das Beteiligungsprojekt „Kommunaler Gebärdensprach-Avatar“ (KGA) gestartet.

Laut dem Deutschen Gehörlosen-Bund sind 70 Prozent der gehörlosen Menschen in Deutschland auf Gebärdensprach-Dolmetschende angewiesen. Die deutsche Textsprache ist nämlich wie eine Fremdsprache für die Mehrheit der Gehörlosen.

Zum Start des KGA waren über 40 Kommunen – Städte, Kreise, Gemeinden und Bezirke – vertreten. Zentraler Ansatz des Projektes ist die Entwicklung eines Baukastens für die modulare Gebärdensprachübersetzung in Kommunen. Durch die Bündelung von Ressourcen soll gemeinsam eine umfassende digitale Teilhabe mittels Gebärdensprachübersetzungen für taube Nutzerinnen und Nutzer auf digitalen Plattformen erreicht werden. Das Beteiligungsprojekt setzt auf Forschungsergebnisse aus dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Verbundprojekt „Avatar-basierter Sprachassistent zur automatisierten Gebärdenübersetzung“.

Kommunen sollen von den Erkenntnissen und dem neuesten Wissensstand profitieren. Die Charamel GmbH, ein unabhängiges Softwareunternehmen mit 20-jähriger Expertise im Einsatz von Avataren, hat das Beteiligungsprojekt ins Leben gerufen und wird dieses in enger Zusammenarbeit mit Gebärdensprach-Expertinnen und Experten aus der Gehörlosen-Community im Kollektiv mit den Kommunen umsetzen.

Das Projekt durchläuft unterschiedliche Projektphasen. Im ersten Schritt werden die von den Kommunen zur Verfügung gestellten Inhalte zu kommunalen Services gebündelt. Gemeinsam mit den teilnehmenden Kommunen wird eine zentralisierte Übersetzungsmöglichkeit erarbeitet, von der die kommunale Verwaltung profitiert. Das Ergebnis soll ein Baukasten sein, mit dem Kommunen individuell für Ihre digitalen Plattformen Infos für Gehörlose automatisierbar und BITV2.0-konform übersetzbar machen.

Die Idee für die Umsetzung des Beteiligungsprojektes kam während des Forschungsvorhabens „AVASAG“, dass die Charamel GmbH gemeinsam mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, der Universität Augsburg, der Technischen Hochschule Köln, Ergosign und den Gebärdensprach-Expertinnen und -Experten von yomma umsetzt. „Durch viele Nachfragen konnten wir den Bedarf nach einer technischen Lösung erkennen“, so Alexander Stricker, Geschäftsführer der Charamel GmbH. „Mit dem Kommunalen Gebärdensprach-Avatar gehen wir einen ganz neuen Weg, um mit unserem Expertenwissen gemeinsam mit teilnehmenden Kommunen Inhalte in Gebärdensprache darzustellen. Wir sehen eine echte Chance, nicht nur die Minimalanforderungen für digitale Barrierefreiheit zu erfüllen, sondern viele verschiedene Services und standardisierte Prozesse in Gebärdensprache darstellbar zu machen. Dies bietet einen Mehrwert für alle, denn Informationen werden verständlicher für die Gehörlosen-Community und Dolmetschende können sich komplexeren individuellen Übersetzungen widmen“.

Die Stadt Sigmaringen ist stolz darauf, Teil des Pilotprojekts zu sein und den Schritt hin zu einer digitalen und barrierefreien Kommune für gehörlose Mitbürgerinnen und Mitbürger zu machen, heißt es in einer Mitteilung aus der Verwaltung. Bürgermeister Marcus Ehm zeigt sich begeistert, die ersten Schritte im Pilotprojekt gemeinsam im interkommunalen Verbund gehen zu können: „Gemeinsam mit den über 40 weiteren Kommunen wollen wir auch als Verwaltung den Schritt hin zu einer digitalen und barrierefreien Verwaltung gehen und freuen uns auf die Weiterentwicklung des Beteiligungsprojekts.“