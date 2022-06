Sigmaringen tritt die Pedale

Am 20. Juni fiel der Startschuss zum dreiwöchigen Stadtradeln in Sigmaringen und seinen Ortsteilen. Nach Woche eins zieht die Stadt Sigmaringen eine erste Bilanz: 404 aktive Radlerinnen und Radler von insgesamt 1.891 aktiven Radlerinnen und Radler im Landkreis haben bereits 37.649 Kilometer für die Sigmaringer Wertung gesammelt, meldet die Stadtverwaltung. Die bisher erreichten Kilometer ergeben dabei eine CO2 Vermeidung von über 6 Tonnen. Im Städtevergleich führt laut Mitteilung Pfullendorf aktuell vor Bad Saulgau und Sigmaringen. Um diese Vorsprünge von einzuholen, heißt es für die Sigmaringer: jetzt ordentlich in die Pedale treten!

In der Teamwertung führen aktuell die Schmeiental-Radler mit 9.144 Kilometern und 64 aktiven Fahrern. Auf Platz zwei konnten sich die Radler Theodor-Heus Realschule mit 85 Fahrern und 3.764 Kilometern platzieren. An dritter Stelle kommt das Kinderheim Haus Nazareth mit 26 Fahrern mit 2.715 Kilometern.

Wer noch mitfahren möchte, kann sich weiterhin auf www.stadtradeln.de/sigmaringen anmelden und als Einzelfahrer oder in einem Team teilnehmen. Alle zurückgelegten Radkilometer, die zwischen 20. Juni und 10. Juli gefahren werden, dürfen eingetragen werden.