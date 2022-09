Sigmaringen sammelt alte Handys für guten Zweck

Die Stadt Sigmaringen macht bei der Handy-Aktion Baden-Württemberg anlässlich der Nachhaltigkeitstage von Freitag, 23. September, bis Montag, 26. September, mit. Dabei werden alte Mobiltelefone gesammelt und recycelt, wofür ab sofort bis Ende des Jahres eine Handysammelbox im ersten Stock des Rathauses bereitsteht, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Sigmaringen.

Vor dem Einwurf in die Handysammelbox sollten Sim- und Speicherkarten aus den Geräten entfernt werden. Alle verbleibenden Daten werden vor der Weiterverarbeitung in einem zertifizierten Prozess gelöscht, heißt es weiter. Noch funktionsfähige Handys werden anschließend weiterverkauft, nicht mehr funktionsfähige Geräte recycelt. So können die Rohstoffe der Mobiltelefone für neue Elektrogeräte weiterverwendet werden.

Neben einem positiven Beitrag für die Umwelt werden mit der Aktion der Mitteilung zufolge drei nachhaltige Bildungs- und Gesundheitsprojekte in afrikanischen Ländern unterstützt, denen der Erlös zugutekommt. Die Handy-Aktion Baden-Württemberg ist eine landesweite Initiative vieler Organisationen aus Kirche und Zivilgesellschaft, der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg sowie der Deutschen Telekom Technik GmbH.

Laut Mitteilung würden Mobiltelefone im Durchschnitt nur 18 bis 24 Monate genutzt - allein in Deutschland gebe es Millionen alte und ungenutzte Geräte, in denen wertvolle Rohstoffe wie Kupfer, Kobalt, Silber, Gold und Palladium verbaut seien. Diese Rohstoffe seien selten und würden unter teils widrigen Bedingungen abgebaut, heißt es weiter. Auch die Entsorgung von Elektroschrott sei problematisch: Obwohl es ein Exportverbot gebe, werde dieser häufig in asiatischen oder afrikanischen Ländern unter gesundheits- und umweltschädlichen Bedingungen recycelt, lautet es in der Mitteilung der Stadt.