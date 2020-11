Sigmaringen produziert Krippenspiel für Erzdiözese

Das müssen Gottesdienstbesucher für Weihnachten wissen

„In der Gemeinde wurden kreative Lösungen erarbeitet“, sagt Pfarrer Ekkehard Baumgartner. Denn der klassische Weihnachtsgottesdienst mit Hunderten Gläubigen in der Kirche könne coronabedingt nicht in gewohnter Weise stattfinden. So findet beispielsweise parallel zur Christmette ein Hirtenfeld auf dem Marktplatz mit Gottesdienstübertragung statt. In Oberschmeien gibt es etwa eine Wegweihnacht mit verschiedenen Stationen, in Sigmaringendorf eine Krippenspielwanderung (siehe unten). Für die meisten Gottesdienste bedarf es einer Anmeldung mit Platzkarten: Für Gottesdienste in St. Johann und Gorheim sind diese im „Mittendrin“ abzuholen, für St. Fidelis in der Kirche St. Fidelis, für Jungnau, Ober- und Unterschmeien und Hochberg jeweils in den Kirchen, in Sigmaringendorf und Bingen jeweils im Vorraum des Pfarrbüros.

23. Dezember (Anmeldung vom 14. bis 19. Dezember):

17 Uhr, Bingen, Krippenfeier.

Heilig Abend, 24. Dezember (Anmeldung vom 14. bis 19. Dezember)

15.30 Uhr, Sigmaringen auf dem Marktplatz, ökumenischer Gottesdienst (keine Anmeldung nötig)

15.30 Uhr, Sigmaringendorf, Krippenspielwanderung (Anmeldung sigdorferkinderkrippenfeier@gmx.de)

16 Uhr, Gorheim, Krippenfeier

16 Uhr, Unterschmeien, Wortgottesfeier-Weihnachten auf dem Dorfplatz

16.30 Uhr, St. Johann, Kinderkrippenfeier mitgestaltet von den Fidelisknaben

17 Uhr, St. Fidelis, Christmette

17 Uhr, Oberschmeien, Wegweihnacht openair

17 Uhr, Jungnau - Schlossgartenhalle, Christmette als Wortgottesfeier

18 Uhr, Sigmaringendorf, Christmette

21.30 Uhr, Bingen, Christmette als Wortgottesfeier

22 Uhr, St. Johann, Christmette

22 Uhr, St. Johann, Hirtenfeld auf dem Marktplatz

24 Uhr, Ruine Hornstein, Wortgottesfeier der Pfadfinder

Erster Weihnachtstag, 25. Dezember (Anmeldung vom 21. bis 23. Dezember)

9 Uhr, Bingen, Festgottesdienst

10.30 Uhr, St. Johann, Festgottesdienst im Livestream auf der Homepage

11 Uhr, Gorheim, Festgottesdienst

17 Uhr, St. Fidelis, Eucharistiefeier der polnischen Gemeinde, ohne Anmeldung

18 Uhr, St. Johann, Weihnachtsvesper, ohne Anmeldung

18 Uhr, Sigmaringendorf, Weihnachtsvesper, ohne Anmeldung

Zweiter Weihnachtstag, 26. Dezember, (Anmeldung vom 21. bis 23. Dezember)

9 Uhr, Jungnau - Schlossgartenhalle, Eucharistiefeier

9 Uhr, Hochberg - vor der Kirche, Eucharistiefeier

10.30 Uhr, Sigmaringendorf, Festgottesdienst

11 Uhr, St. Fidelis, Festgottesdienst

Fest der heiligen Familie am 27. Dezember (Anmeldung vom 21. bis 23. Dezember)

9.30 Uhr, St. Johann, Eucharistiefeier zum Patrozinium

10.30 Uhr, Bingen, Eucharistiefeier

18 Uhr, Gorheim, Eucharistiefeier

Die Adventsgottesdienste werden allesamt gestreamt und im Internet zur Verfügung gestellt, die Gottesdienste des 3. und 4. Advents werden zudem über KTV übertragen. Ebenso das Krippenspiel, die Christmette, der Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag in St. Johann, der Silvestergottesdienst (17 Uhr, St. Johann) und der Gottesdienst an Dreikönig (9.30 Uhr, St. Johann).