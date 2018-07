Sigmaringen ohne eine Großleinwand – „das ist der Hammer“

Sigmaringen wird in dieser Saison keine Großleinwand zur Übertragung der Fußballweltmeisterschaft (WM) in Südafrika bekommen (SZ berichtete). Nach der Veröffentlichung dieser Meldung sind auf der Internetseite der SZ, www.szon.de, zahlreiche Foreneinträge von verärgerten Lesern geschrieben worden.

„Was für ein Witz“, schreibt Timo und weiter ärgert er sich, „da haut die Stadt Geld für die Gartenshow, die Stadthalle, Konzerte und so weiter raus und dann ist man als Kreisstadt nicht in der Lage, alle vier Jahre eine Großleinwand für die WM aufzustellen. Nur gut, dass Herr Dr. Daniel Rapp nach Ravensburg geht und da das Geld zum Fenster rauswirft.“ Timo schließt mit den Worten, „Danke für nichts“.

Auch Forenschreiber Äffle findet die Entscheidung der Stadt Sigmaringen gegen ein Public Viewing einen echten „Hammer“. „WM 2010 und Sigmaringen als Kreisstadt bekommt keine Großbildleinwand. Das heißt keine super Stimmung und nichts“. Weiter schreibt Äffle, „für alles hat man Geld, nur nicht für was super Tolles!!! Wollte irgendjemand diese Brücke oder ein neues Bootshaus? Nein!“ Äffle hat auch einen Vorschlag, wie es in Zukunft mit einer Leinwand klappen könnte. „Sucht euch doch Sponsoren, so wie auch bei der Eisbahn.“

Von Rentnern regiert

Für Gerd Pufler ist der Beschluss, die WM ohne Leinwand vorübergehen zu lassen, ein Beweis dafür, dass Sigmaringen mit Abstand die unfähigste Kreisstadt Deutschlands darstelle und insgeheim von Rentnern regiert würde, die eine konservative Einstellung besäßen. „Ich frage mich vor allem eins“, sagt Pufler, „die Stadt besitzt eine Hochschule, an welcher BWL gelehrt wird, die werden dort doch direkt darauf getrimmt, solche Projekte sowohl in Bezug auf die Finanzen als auch auf Promotion, Organisation und Umsetzung so zu verwirklichen, dass es für alle eine WIN-Situation darstellt. Wieso kann man da nicht einfach mal anfragen?“

Aber auf solche Ideen komme die Stadt ja nicht, weil solche Projekte einfach unerwünscht seien. „Da könnte ja irgendetwas passieren, was ein negatives Bild dieser Geisterstadt erzeugen könnte. Oder erheblich schlimmer: das 60+Image könnte verloren gehen“, sagt Pufler. Diese Entscheidung reflektiere das allgemeine Standing Sigmaringens. Hohenzoller, Schreiber im SZ-Forum, ist ebenfalls der Meinung, dass man sich in Sigmaringen derzeit über manche Dinge wundern müsse.

Lediglich Martin Gernholm versteht den ganzen Ärger um das öffentliche Fußballschauen nicht. „Kann doch jeder zuhause gucken und einen Haufen Kneipen mit Live-Übertragung gibt es auch – what’s the problem?“